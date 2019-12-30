Коллектив и пациенты Яфановской больницы обратились к главе Якутии и «фронтовику» Рошалю

Глас народа

26 декабря на круглом столе, организованном ОНФ Якутии, был вопрос о ситуации в больнице Якутского научного центра комплексных медицинских проблем (бывшей ЯФАНовской больнице).

На этом мероприятии впервые внятно прозвучал глас народа – работников медицинского учреждения, которые заявили, что никакой сложной ситуации в больнице нет – зарплата выплачивается вовремя, появились узкие специалисты, морально-психологический климат стабилизировался, работники двух объединенных учреждений организовали общий профком. И главный врач Айталина ЕГОРОВА, и директор ЯНЦ КМП Анна РОМАНОВА, и представители трудового коллектива решительно высказали свою позицию, чтоб над ними не проводили никакие эксперименты, не разрушали больницу, и оставили ее как есть – в составе федерального научного медицинского учреждения. Тем более, что учредитель на это согласен. SakhaLife посетил это резонансное мероприятие «Руководитель: Конфликт раздувают искусственно, с целью…» https://sakhalife.ru/rukovoditel-konflikt-razduvayut-iskusstvenno-s-czelyu/

Как выяснилось, многочисленные проверки и негативный информационный фон были инициированы многочисленными письмами горстки недовольных, составляющей абсолютное меньшинство в большом коллективе.

Выяснилось так же, что основной проблемой является отсутствие собственного здания. У собственника оказались свои планы на здание…

На следующий день – 27 декабря представители региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия МЕДВЕДЕВА посетили Якутский научный центр комплексных медицинских проблем. Выезд инициировала народный депутат Елена ГОЛОМАРЕВА, которая накануне прониклась проблемами больницы. В выездную комиссию вошли члены комиссии президиума регионального Политсовета «Единой России», сотрудников региональной общественной приемной партии «Единая Россия», Валерий ЛЮТЫЙ, глава исполкома «Общероссийского народного фронта».

Выездная комиссия посетила все отделения больницы, пообщалась с пациентами, а также с сотрудниками. В ходе беседы с медперсоналом разных отделений, выяснилось, что люди работают по много лет, задержек по выплате заработной платы нет, стимулирующие выплачиваются вовремя, регулярно начисляются премии, жалоб в адрес руководства медучреждения нет. Получается, что единственная проблема медучреждения — это само помещение, в котором больница располагается. До сих пор не понятно, в чьем ведении оно будет.

«В результате было принято решение о том, что после новогодних каникул необходимо организовать встречу руководства больницы с зампредом республики Ольгой Балабкиной, руководителем минздрава Еленой Борисовой и балансодержателем здания, в котором находится больница ЯФАН, чтобы принять дальнейшие шаги, общественная приемная будет держать на контроле это обращение», — прокомментировала Елена Голомарева, руководитель региональной общественной приемной председателя партии ЕР Дмитрия Медведева. «Партийцы посетили Якутский научный центр комплексных медицинских проблем» https://sakhalife.ru/partijczy-posetili-yakutskij-nauchnyj-czentr-kompleksnyh-mediczinskih-problem/

Желая быть услышанными наверняка, представители трудового коллектива Яфановской больницы и пациенты направили письма главе Якутии Айсену НИКОЛАЕВУ, зампреду правительства республики Ольге БАЛАБКИНОЙ, министру здравоохранения Елене БОРИСОВОЙ и сопредседателю Центрального штаба ОНФ, президенту Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» Леониду РОШАЛЮ. SakhaLife публикует эти обращения народа и следит за развитием событий.