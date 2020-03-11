Коллектив Хангаласского ГУП ЖКХ присоединился к экологической акции

Коллектив Хангаласского филиала ГУП «ЖКХ РС (Я)» совместно с представителями Национального парка «Ленские столбы» и Хангаласской инспекцией государственного экологического надзора приняли участие в региональной акции «Покормите птиц зимой!»

Мероприятие проводится в рамках ежегодной Всероссийской эколого-культурной акции «Покорми птиц!». Работники Хангаласского ЖКХ установили на дереве на территории административного здания в г. Покровске кормушку для птиц.

Как отметил директор филиала Дмитрий Николаев, они с удовольствием поддержали этот полезный социальный проект: