11.03.2020
16:00
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Экология

Коллектив Хангаласского ГУП ЖКХ присоединился к экологической акции

Коллектив Хангаласского филиала ГУП «ЖКХ РС (Я)» совместно с представителями Национального парка «Ленские столбы» и Хангаласской инспекцией государственного экологического надзора приняли участие в региональной акции «Покормите птиц зимой!»

Мероприятие проводится в рамках ежегодной Всероссийской эколого-культурной акции «Покорми птиц!». Работники Хангаласского ЖКХ установили на дереве на территории административного здания в г. Покровске кормушку для птиц.

Как отметил директор филиала Дмитрий Николаев, они с удовольствием поддержали этот полезный социальный проект:

«Мы будем по мере необходимости пополнять птичью столовую кормом. И все желающие, неравнодушные граждане, могут последовать нашему примеру». 


Источник: Пресс-служба ГУП «ЖКХ РС (Я)»
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