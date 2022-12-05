Коллектив ГУП ЖКХ поддержал акцию «Елка добра»

Коллектив ГУП «ЖКХ РС (Я)» поддержал акцию «Елка добра» в Горном улусе. Работники филиала ГУП «ЖКХ РС (Я)» Горного улуса приняли активное участие в благотворительной акции «Елка добра», инициированной МО «Бердигестяхский наслег» в помощь семьям мобилизованных. Отметим, что руководство и коллектив Горного ЖКХ на протяжении нескольких лет поддерживает предновогоднюю благотворительную акцию. В этом году приобретенные участниками подарки будут переданы детям мобилизованных граждан, которые направились в зону проведения специальной военной операции.

Фото: пресс-службы Источник: Пресс-служба ГУП «ЖКХ РС (Я)»

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