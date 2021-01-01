Коллектив ФКУ Упрдор «Вилюй» выражает соболезнование

Коллектив ФКУ Упрдор «Вилюй» выражает глубокое соболезнование Дудоладову Сергею Валентиновичу по поводу кончины после продолжительной тяжелой болезни горячо любимой жены Светланы Валерьевны, последовавшей на 58-ом году жизни. Разделяем Вашу скорбь и обращаем к Вам слова поддержки и утешения.

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