01.01.2021
15:37
489
Некролог
Коллектив ФКУ Упрдор «Вилюй» выражает соболезнование
Коллектив ФКУ Упрдор «Вилюй» выражает глубокое соболезнование Дудоладову Сергею Валентиновичу по поводу кончины после продолжительной тяжелой болезни горячо любимой жены Светланы Валерьевны, последовавшей на 58-ом году жизни. Разделяем Вашу скорбь и обращаем к Вам слова поддержки и утешения.
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