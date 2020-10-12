Коллектив АО “Водоканал” скорбит о невосполнимой утрате

Коллектив АО «Водоканал» с прискорбием сообщает, что на 53 году ушел из жизни

ИГНАТЬЕВ

Иван Симафорович

– руководитель службы внутреннего контроля.

Иван Симафорович был превосходным финансистом, уверенным руководителем, хорошим другом и коллегой. Начинал свою трудовую деятельность в АО «Водоканал» 23 года назад с должности ведущего финансиста, после чего был назначен начальником отдела.

В 2004 году перевелся в управление культуры ОА ГО «г. Якутск», а в 2018 году вернулся обратно в родной коллектив.

Кроме своих профессиональных обязанностей Иван Симафорович также увлекался спортом, пропагандируя ЗОЖ в жизни предприятия. Он организовывал спортивные соревнования как внутри предприятия так и на городском уровне. Его талант и труд были отмечены почетными грамотами АО «Водоканал», а также министерства строительства РС(Я).

Коллектив АО «Водоканал» выражает искренние соболезнования родным и близким Ивана Симафоровича. Это невосполнимая утрата и мы скорбим вместе с Вами.