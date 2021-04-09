09.04.2021
14:20
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Некролог

Коллектив АГИКИ выражает глубокое соболезнование

Коллектив Арктического государственного института культуры и искусств выражает глубокое соболезнование доценту кафедры музыкального искусства Кордон Руслане Геннадьевне, ее родным и близким по поводу скоропостижной кончины горячо любимого супруга, отца, дедушки Владимира Васильевича Кордон. Крепитесь. Скорбим вместе с вами.

Источник: АГИКИ
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