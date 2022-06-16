Коллектив АГИКИ выражает глубокое соболезнование…

Коллектив Арктического государственного института культуры и искусств выражает глубокое соболезнование главе Нюрбинского улуса Алексею Михайловичу ИННОКЕНТЬЕВУ по поводу трагической смерти горячо любимой супруги Надежды Николаевны и дочери Анжелы Алексеевны. Скорбим вместе с Вами.

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: Пресс-служба АГИКИ

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