16.06.2022
15:13
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Некролог

Коллектив АГИКИ выражает глубокое соболезнование…

Коллектив Арктического государственного института культуры и искусств выражает глубокое соболезнование главе Нюрбинского улуса Алексею Михайловичу ИННОКЕНТЬЕВУ по поводу трагической смерти горячо любимой супруги Надежды Николаевны и дочери Анжелы Алексеевны. Скорбим вместе с Вами.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба АГИКИ

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