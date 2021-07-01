Коллектив АГИКИ соболезнует директору ЯХУ

Коллектив Арктического государственного института культуры и искусств выражает глубокое соболезнование директору Якутского художественного училища имени П.П. Романова Кириллу Петровичу Гаврильеву, родным и близким по поводу кончины горячо любимой супруги, матери, бабушки Анны Гаврильевны ГАВРИЛЬЕВОЙ. Скорбим вместе с вами.

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: АГИКИ

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