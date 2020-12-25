Коллектив АГИКИ о выступлении Ил Дархана

24 декабря глава республики Айсен Николаев выступил с ежегодным Посланием Государственному Собранию (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). В Послании Ил Дархан обозначил основные направления социально-экономического развития республики в долгосрочной перспективе. Были подведены итоги года в разных сферах республики, а также обозначен ряд актуальных тем, для решения которых необходима слаженная работа регионального правительства и парламента, предприятий, организаций, органов местного самоуправления, общественности республики.

Коллектив Арктического государственного института культуры и искусств, преподаватели и студенты поделились мнениями о выступлении Ил Дархана.

Туйаара Ефимовна Шапошникова, доцент, график, член Союза художников России, заслуженный деятель искусств РС (Я), заведующая кафедрой живописи и графики:

— Послание главы Республики Саха (Якутия) Айсена Сергеевича Николаева обращено в будущее. Он ставит перед нами задачи, особенно в области креативных индустрий, потому что наш институт, как отметил Ил Дархан в своём Послании, является частью креативной индустрии, которая в будущем будет создавать креативную экономику. В то же время была затронута важная тема сохранения традиций, культуры народов Севера и Арктики. Мы этому очень рады, поскольку с одной стороны сохраняем традиции, но с другой – двигаемся вперёд. Особенно это касается кафедры дизайна и декоративно-прикладного искусства Арктики, которая уже работает в секторе креативной экономики, потому что они разрабатывают реальные проекты. Например, в ТОР «Кангалассы» на ювелирном предприятии студенты проходят практику. Наша кафедра живописи и графики тоже, в свою очередь, переформатируется из рамок классического искусства. Нам было приятно, что Айсен Николаев упомянул АГИКИ, то есть мы находимся в системе и справляемся с требованиями и изменениями в системе современного образования.

Мира Павловна Аргунова, студентка 6 курса кафедры живописи и графики, профиль «Станковая живопись»:

— Я внимательно и с большим интересом слушала выступление Главы Республики Саха (Якутия) Айсена Сергеевича Николаева, которое стало хорошей традицией в якутской политической культуре. Как никогда, оно воспринималось на одном дыхании. Глава затронул практически все социальные темы, сделав акцент на наиболее острые.

Хотелось бы, прежде всего, выразить слова благодарности Айсену Сергеевичу за заботу о здоровье и благополучии своего народа. Не может не впечатлять колоссальная работа в этом направлении – количество лабораторий и мест в стационарах увеличены в разы.

Невозможно не заметить, что всё выступление Айсена Сергеевича пронизано интересами республики. Мы услышали от нашего лидера убедительные доводы, позволяющие надеяться на лучшее будущее. Я считаю, что выступление главы существенно повысит эффективность работы всех организаций республики.

Как представителю союза профессионалов в сфере искусства, мне важно также то, что сказал глава о мерах, направленных на поддержку культуры и искусства.

Ил Дархан отметил, что Якутия станет креативным кластером в развитии искусств. Я в это очень верю, так как процветание в сфере изобразительного искусства в нашей республике – налицо. Мои коллеги успешно принимают участие в конкурсах и выставках за пределами республики, неизменно занимая призовые места.

Несмотря на пандемию, я приняла участие в международных и региональных выставках во Владивостоке, Делавэре и Лондоне. Моя картина «Сокровище Арктики», представленная на международной онлайн-выставке портретов и фигуративного искусства в Делавэре, была удостоена диплома победителя конкурса.

Айсен Сергеевич подчеркнул значимость и необходимость налаживания культурных, научных и образовательных контактов Республики Саха (Якутия) со всем миром. В этом отношении наш АГИКИ ощущает реальную поддержку со стороны руководства Республики. В этом месяце нам удалось провести три международных мероприятия – виртуальный культурный мост, конференцию и художественную выставку с участием пяти стран – проект, в котором я участвовала в качестве второго куратора.

На своём примере могу сказать, что лично из рук Ил Дархана я получила диплом победителя по итогам республиканской деловой игры «Министр».

Уверена, что при поддержке Главы Республики Саха (Якутия) Айсена Сергеевича Николаева Якутия по-прежнему будет колыбелью культуры народов Севера.

Ангелина Григорьевна Лукина, д. иск., профессор кафедры народной художественной культуры, заслуженный деятель искусств РФ:

— Ежегодное послание Ил Дархана содержит глубокий анализ всех сфер жизнедеятельности нашей республики. Проведен всесторонний анализ того, что сделано за 2020 год и будет сделано в ближайшие годы по различным направлениям жизни. Айсен Сергеевич чётко обозначил стратегические, ключевые задачи, жизненно важные вопросы, перспективы и тенденции развития республики в будущем году и ближайшее десятилетие. Озвучены креативные мысли, чётко сконструированные планы и сильные тезисы. Чётко, ясно, выверено. Выступление пронизано заботой о населении республики, уважением человека труда. В выступлении Ил Дархана ощущается инновационный подход, чёткое видение вектора развития республики. Айсен Сергеевич Николаев – современный руководитель новой формации, с новым подходом и новым взглядом. Эффективное развитие республики подразумевает эффективность работы органов государственной власти, систем управления, инициатив и активного участия всего населения. Нужны новые подходы, быстрое качественное решение всех вопросов, проблем в той или иной области. При этом необходимо опираться на талант людей.

Выступление началось с благодарности врачам, медицинским работникам. Год был особенно трудным. Наша республика, как и весь мир, переживает беспрецедентную ситуацию глобальной пандемии. Год проходит в условиях битвы с коронавирусом. Действительно, республика переживает трудное испытание достойно, как сказал Ил Дархан, проявляя стойкость и волю к жизни. Сейчас как никогда важно сбережение человеческих жизней. Врачи проявляют высокий уровень профессиональных и человеческих качеств. Благодаря их неустанному труду сохранены тысячи жизней. 2021 год объявлен годом Здоровья, сбережения народов. Действительно, нет ничего ценнее в этом мире, чем жизнь человека.

Среди стратегических задач – сбережение здоровья, благополучие и безопасность населения, повышение качества жизни, занятость и трудоустройство населения, поддержка малого и среднего бизнеса, строительство Ленского моста, здоровая экология, строительство дорог и многое другое, что связано с улучшением жизни населения. Очень импонирует подход к якутской Арктике. Руководитель имеет четкое видение стратегии развития Арктики. Это принципиально новая Арктическая политика на уровне Российской Федерации и нашего региона, которая предполагает улучшение условий жизни коренных малочисленных народов Севера, решение жизненно важных проблем, решение вопросов развития языка, образования, культуры народов Арктики.

В выступлении обозначены новые подходы к системе образования. Это создание школ нового уровня, подготовка новой формации – специалистов, ориентированных на развитие Арктики, знающих и понимающих проблемы Арктического региона. Чтобы идти в ногу со временем необходимо развивать цифровые технологии, интернет – развитие, IT – технологий, достижение 85% доступа к сети, высокоскоростному интернету и т. д. Импонирует подход Ил Дархана к духовным ценностям, уважению к прошлому, культуре, творчеству как предопределяющему звеньям экономического развития. Это новый подход к пониманию роли и места культуры в обществе. Ил Дархан поддержал идею строительства Центра духовно-культурных традиций саха в г. Якутске. Также интересна и перспективна идея о новом статусе нашей столицы Якутска как культурной, научной, образовательной столицы Арктики. Айсен Сергеевич выдвинул очень сильные тезисы, такие как «нет ничего важнее сбережения народа», человекоцентричность, человекоориентированность, отказ от шаблонных решений, преодоление негативистских настроений, взаимоуважение, взаимное доверие, толерантность, воля и оптимизм. Только так, а не иначе можно пережить эти непростые времена. Выступление Айсена Сергеевича Николаева чётко обозначило вектор развития и поставило конкретные задачи для реализации задач по решению насущных вопросов жизнеобеспечения и развития республики. Речь главы вдохновляет современным подходом и взглядом на жизнь. Последующие действия по реализации обозначенных в послании планов будут направлены на улучшение жизни народов. Послание нацелено на будущее республики. Перспективной является озвученная в послании идея объединения всех, кто считает себя якутянином. Якутия как многонациональная республика всегда славилась толерантностью, открытостью, уважением к традициям и верованиям разных народов. Не конфронтация между народами, а мир и взаимопонимание станет залогом благополучной жизни на земле Олонхо. В якутском героическом эпосе говорится о том, что «аан дойду алгыhынан тутуллан турар» т.е. мир держится благословением.

Невозможно не согласиться с Ил Дарханом, что у Якутии огромный, неисчерпаемый потенциал и человеческий капитал. Это так! И это зависит от каждого жителя Якутии! От его устремлений, вклада в развитие республики, его настроя, воли, знаний и труда.

Виталий Тимофеевич Макаров, старший преподаватель кафедры дизайна и декоративно-прикладного искусства Арктики:

— Креативный кластер труда очень радует нас, как кафедру дизайна и декоративно-прикладного искусства народов Арктики, поскольку это открывает новые возможности для молодых специалистов, позволяет выявить их талант. Это даст новый, креативный вид для восприятия искусства. Как отметил в своём Послании Айсен Сергеевич, откроют и будут развивать современное и востребованное направление – анимацию. В Якутске это направление не слишком развито, и этот креативный кластер даст толчок в его развитии. Думаю, что откроется много интересных направлений. Сейчас для молодёжи это большой толчок. Также очень хорошо развит якутский кинематограф. Фильм Никиты Аржакова «Тыгын Дархан» хорошо снят, показана атмосфера и история Якутии, отражена жизнь народа саха. В информационных новостях всё чаще и активнее говорят о якутском кинематографе. В связи с этим я думаю, что «Квартал Труда» даст новые возможности выйти на новый, более популярный, международный уровень.

Александра Борисовна Фёдорова, член Союза журналистов России, студентка 1 курса кафедры культурологии и социально-культурной деятельности, профиль «Постановка и продюсирование культурно-досуговых программ»:

— Айсен Сергеевич в своем Послании Государственному собранию озвучил планы на предстоящий год. Правительство Якутии нацелено на развитие креативной экономики. Было радостно услышать: «Две главные составляющие для этого есть — талантливые люди и богатая культура».

В скором времени будут созданы условия для продвижения якутского креативного продукта на российские и международные рынки.

В 2021 году откроется креативный кластер «Квартал Труда» — первая на Дальнем Востоке площадка для создания творческих проектов. Эту новость я восприняла с большим интересом. В кластере будут созданы условия для таких сфер как анимация, компьютерная графика, музыка и дизайн.

Учитывая то, что Якутия также достигла значительных результатов в инновационном и цифровом направлениях, думаю, открытие кластера даст мощный импульс для развития творческой Якутии.

Представляю будущий кластер современным, креативным, с новейшими научно-технологическими решениями — настоящим центром творческой активности.

Глава Якутии указал на взаимосвязь развития народных ремесел и развития туризма в нашей республике. Предложил объединиться различным отраслям, предпринимателям, энтузиастам и вместе решать большие задачи в сфере туризма. Призвал якутян создавать атмосферу гостеприимства и быть открытыми всему миру».

Александр Витальевич Чириков, студент 3 курса кафедры культурологии и социально-культурной деятельности, профиль «Постановка и продюсирование культурно-досуговых программ»: