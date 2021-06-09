Коллектив АГАТУ поздравляет молодого ученого

Молодому ученому Сидорову Андрею Андреевичу решением ВАК РФ присвоена учёная степень кандидата сельскохозяйственных наук. Андрей Андреевич работает старшим преподавателем кафедры «Пищевые технологии и индустрия питания», а также является заместителем декана по научной работе и инновациям Агротехнологического факультета АГАТУ.

В 2008 году окончил ФГБОУ ВПО «Якутская ГСХА» с дипломом с отличием по специальности «Технология производства и переработки с/х продукции». Андрей Андреевич преподает следующие дисциплины по направлениям подготовки студентов-бакалавров АГАТУ «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции», «Технология и организация производства продукции общественного питания» и «Зоотехния».

Защита на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук состоялась на диссертационном совете Д 999.092.03 в декабре 2020 года. И вот, в июне этого года решением ВАК РФ присвоена учёная степень кандидата сельскохозяйственных наук.

От имени коллектива Арктического ГАТУ искренне поздравляем Андрея Андреевича и желаем еще высоких побед!