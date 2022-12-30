Коллектив АЭБ собрал более полумиллиона рублей онкобольным детям

«Давняя традиция, которую мы не намерены прерывать»: Коллектив АЭБ собрал более полумиллиона рублей для помощи семьям онкобольных детей.

Ежегодно по сложившейся традиции накануне Дня рождения Банка сотрудники АЭБ проводят сбор благотворительных пожертвований для помощи детям, находящимся на лечении в онкологическом отделении Педиатрического центра Национального центра медицины РС (Я).

В этом году коллективу Банка общими усилиями удалось собрать более 500 тысяч рублей в качестве благотворительной материальной помощи, сумма разделена поровну на каждого ребенка и переведена на карты родителям. Также были переданы новогодние подарки.

«Это наша давняя традиция, которую мы не намерены прерывать. Каждому сотруднику Алмазэргиэнбанка небезразлична судьба детей, борющихся с этой тяжелой болезнью. Мы на протяжении более 10 лет поддерживаем, постоянно общаемся с юными пациентами и врачами. Коллеги сами выбирают, какую сумму направлять в качестве помощи. При этом с каждым годом сумма пожертвований продолжает увеличиваться. Мы передаем собранную помощь вместе с теплом наших сердец и самыми добрыми пожеланиями, надеясь на скорейшее и успешное выздоровление детей», – прокомментировал Председатель Правления АЭБ Николай Долгунов.

Заведующая онкологическим отделением Педиатрического центра НЦМ №1 Саргылана Кондратьева отдельно поблагодарила Алмазэргиэнбанк за оказываемую помощь по транспортировке биологического материала в федеральные центры.

«Мы отправляем анализы детей в Москву и в Санкт-Петербург, благодаря этому ставятся точные диагнозы. Каждый ребенок с онкологической патологией должен обследоваться не только в нашей республике, диагноз должен подтверждаться в федеральных центрах. От этого зависит в том числе и качество лечения. Анализы отправляются достаточно быстро – за сутки. Это для нас большое подспорье, очень большая помощь от Алмазэргиэнбанка нашему отделению, медперсоналу, родителям и детям», – отметила Саргылана Кондратьева.

Алмазэргиэнбанк оказывает многолетнюю попечительскую заботу детскому онкологическому отделению НЦМ в рамках сотрудничества, которое началось с 2008 года. АЭБ помогает в приобретении медицинского оборудования и мебели, оказывает помощь в оплате проживания родителей детей в гостинице, регулярно устраивает для маленьких пациентов тематические праздники, решает вопрос с транспортировкой анализов онкобольных в федеральные лаборатории.