Коллектив АЭБ наградили за поддержку якутян в период пандемии

Волонтёрам Якутии, которые оказывают поддержку гражданам в период пандемии коронавирусной инфекции, вручили памятные медали «За бескорыстный вклад в организацию акции “МЫВМЕСТЕ”.

В числе награжденных — добровольцы из Алмазэргиэнбанка. Коллектив АЭБ отмечен памятной медалью и грамотой, подписанной президентом России Владимиром Путиным.



“Благодаря поддержке Алмазэргиэнбанка и других наших партнеров мы смогли обеспечить горячим питанием врачей, которые боролись на передовой с новой коронавирусной инфекцией весной этого года. Благодарим наш региональный банк, добровольцев из числа сотрудников АЭБ за заботу о жителях республики и призываем граждан соблюдать меры режима безопасности, которые действуют сейчас”, — отметили организаторы проекта “Поправляйся”, стартовавшего в период “первой волны” COVID-19. ⠀

В рамках акции «Мы вместе» региональные штабы волонтёров были открыты во всех регионах России, не стала исключением и наша республика. С 18 марта волонтёрский корпус оказал помощь более 35 000 якутянам и привлёк в свои ряды свыше 3000 добровольцев. В АЭБ уже несколько лет активно действует волонтерское направление, поэтому сотрудники банка сразу отозвались на призыв организаторов акции.