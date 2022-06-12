Коллекцию якутских нарядов для ысыаха представил бренд «Sakhaboho»

В преддверии национального праздника ысыах дизайнер Анжелика Кириллина-Куйаар представила лимитированную коллекцию якутской одежды в стиле бохо, передает ЯСИА.

«Бохо ㅡ это стиль свободы души, это умелое сочетание несочетаемого, многослойность и выход за рамки обычного стиля, когда дизайнер может фантазировать без границ», ㅡ описывает коллекцию Анжелика Кириллина, создательница бренда «Sakhaboho».

На показе модели прошлись по подиуму в сценических, повседневных и спортивных костюмах. Анжелика Кириллина также показала свои первые коллекции, включая «Богемную Якутию», которая открыла ей путь в мир моды.

По словам дизайнера, истосковавшиеся по ысыаху якутяне сейчас активно готовятся к празднику, подбирая себе неповторимые наряды, а «Sakhaboho» именно про уникальность, поэтому от клиентов нет отбоя. «Наши женщины любят наряжаться, показать себя. Я думаю, что в Якутии живут одни из самых модных людей России. Они любят индивидуальный пошив и стремятся выразить себя через одежду», ㅡ отмечает Анжелика Кириллина. И действительно, модный показ был полон гостей, многие пришли в нарядах от «Sakhaboho».

Также на мероприятии выступили звезды якутской эстрады: певица Сахая, этно-музыкант Владимир Дормидонтов, хомусист Артур Семенов—Тон Саха, певец Ырыа Саарын и виртуоз-хомусист мира Юлияна Кривошапкина—Дьуруйээнэ, родная сестра Анжелики Кириллиной. Приглашенные артисты тоже были одеты в «Sakhaboho».