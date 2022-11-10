Коллекция РЭМ пополнилась ценностью из Якутии

Республика преподнесла комплект якутской женской традиционной нарядной одежды в дар экспозиции Российского этнографического музея в Санкт-Петербурге. От имени главы Якутии Айсена НИКОЛАЕВА культурную ценность передали в честь Года культурного наследия в России, 120-летия Российского этнографического музея и 100-летия образования ЯАССР.

«Изделия наших мастеров по праву считаются национальным достоянием, важной частью культурного наследия народов мира. Сегодня уникальные и неповторимые изделия кузнечного дела, искусство шитья одежды, плетение из конского волоса, искусные ювелирные изделия, изумительные изделия из мамонтовой кости – визитная карточка Якутии», — отметил ранее глава Якутии Айсен Николаев.

Комплект одежды авторской работы народного художника Якутии, народного мастера республики Анны ЗВЕРЕВОЙ представляет собой реконструкцию якутской нарядной одежды ХIХ в. и состоит из пальто, шапки-дьабака, рукавиц. В изготовлении одежды использованы традиционные якутские технологии шитья: вышивка бисером, лоскутное шитье «кыбытыы».

Как отметил министр культуры и духовного развития региона Юрий КУПРИЯНОВ, в фондах Российского этнографического музея находится якутская коллекция из 3700 экспонатов – это уникальные предметы культуры, искусства, быта, народного творчества. Так, в фондах музея хранится комплект парадной национальной якутской одежды, преподнесенный в 1896г. якутской делегацией в дар цесаревичу, будущему императору Николаю II.

Предложение о пополнении фонда экспонатами современных якутских мастеров поступило в республику от Российского этнографического музея в начале года.

Сегодня в собрании РЭМ предметы культуры и искусства более 160 народов России. Первые коллекции из Якутии поступили в год основания музея – в 1902 году, а затем они системно пополнялись, благодаря научным экспедициям.