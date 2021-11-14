Коллекционеры Якутии устроили самый народный конкурс

Каких только конкурсов не бывает! Но этот, пожалуй, претендует стать самым самобытным. Несмотря на ковидную реальность организаторы — НКО ЧУК «Народный музей Якутии» и ЯРОО «Коллекционеры Якутии» — смогли провести Первый республиканский конкурс частных коллекций самоваров «В гостях у самовара», подведение итогов которого состоялось 12 ноября в Гостином зале Дома дружбы народов им. А.Е.Кулаковского.



В период с 1 октября по 1 ноября 2021 г. участники — коллекционеры самоваров, проживающие на территории Якутии, присылали фото или видео-материалы о своих коллекциях на электронную почту организаторов или размещали на своих инстаграм-страницах с хэштэгом #самовар14.

Издавна ни одно торжество не обходилось без главного символа домашнего очага и гостеприимства – самовара. И в наше время для многих людей самовар — неотъемлемая часть семейного застолья, а благодаря таким увлеченным людям, как коллекционеры, мы можем познакомиться с наиболее интересными и редкими экземплярами частных коллекций.



Членам жюри было нелегко выбрать победителей. Ведь каждая коллекция по-своему уникальна и бесценна! Критериями оценки жюри определило: оригинальность коллекции, сохранность экспонатов и способ их хранения, общее восприятие. В состав жюри вошли:

— Кудрявцев Игорь Викторович – коллекционер, реставратор;

— Иванов Никифор Кимович – председатель Региональной общественной организации «Коллекционеры Якутии»;

— Олесов Роман Юрьевич – общественный деятель частного учреждения культуры «Народный музей Якутии»;

— Григорьева Туйаара Степановна – создатель бренда «Кучу-Чай», чаевед;

— Комионко Людмила Петровна – организатор мероприятия;

— Пономарева Светлана Витальевна — коллекционер, мастер традиционной куклы.

В итоге среди 21 участника конкурса места распределились следующим образом:

1 место – Романова Анжелика Додоновна (г. Якутск), приз – расписной электрический самовар

2 место – Говорова Татьяна Михайловна (г. Якутск), приз – керамическая ваза в виде самовара;

3 место – Буслаева Люция Михайловна (г. Нюрба), приз – сувенирный мини-самовар «Ясная поляна».

Приз зрительских симпатий заслуженно получила Алексеева Капитолина Михайловна (г. Якутск), приз – набор чая от «Якутского чайного дома». Все участники получат сертификаты и подарки-сувениры от популярного в народе магазина «Ретросклад». Живым исполнением украсил вечер творческий коллектив «Ямские бубенцы», гости попробовали настоящий якутский мëд у пчеловода Виталия Казанцева, попили иван-чай у Туяры-Кучу и узнали, как правильно собирать полезные местные травы у почетного гостя Романа Очертяного.

Организаторы надеются, что первый конкурс, откроет череду последующих, а ,значит, у якутян ежегодно будет возможность знакомиться с частными коллекциями, несомненно являющимися хранителями всеобщего исторического наследия.