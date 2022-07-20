Коллекционерам: Редкие растения и грибы теперь на монетах 🍄

Выпускаем в обращение памятные серебряные монеты номиналом 2 рубля серии «Красная книга»: «Одуванчик белоязычковый», «Сетконоска сдвоенная» и «Фиалка надрезанная». Тираж каждой монеты — 5000 штук. Об этом пишет Пресс-служба Банка России.

Серия «Красная книга» существует с 1992 года. Впервые в этой серии выходят монеты с изображением растений и грибов. В предыдущие годы монеты были посвящены представителям фауны, занесенным как в Международную красную книгу, так и в Красную книгу России.

Банк России 19 июля 2022 года выпускает в обращение памятные серебряные монеты номиналом 2 рубля серии «Красная книга»:

— «Одуванчик белоязычковый» (каталожный номер 5110-0172);

— «Сетконоска сдвоенная» (каталожный номер 5110-0173);

— «Фиалка надрезанная» (каталожный номер 5110-0174).

Серебряные монеты номиналом 2 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 15,55 г, проба сплава — 925) имеют форму круга диаметром 33,0 мм.

С лицевой и оборотной сторон монет по окружности имеется выступающий кант.

На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монет: «2 РУБЛЯ», дата: «2022 г.», обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне:

— монеты «Одуванчик белоязычковый» расположены: на переднем плане — изображение одуванчика белоязычкового, цветки которого выполнены в рельефе с нанесением цветной печати, листья, бутон, стебли и корни — в технологии цветной печати по плоской поверхности, и изображение камней, выполненное в рельефе, на дальнем плане — изображения одуванчика и земли, выполненные в технологии лазерного матирования; вверху по окружности имеется рельефная надпись: «ОДУВАНЧИК БЕЛОЯЗЫЧКОВЫЙ».

Боковая поверхность монеты рифленая.

Монета изготовлена качеством «пруф».

Тираж монеты — 5,0 тыс. штук;

— монеты «Сетконоска сдвоенная» расположены: изображение сетконоски сдвоенной, ножка которой выполнена в рельефе, шляпка — в рельефе с нанесением цветной печати, сетка — в рельефе и в технологии лазерного матирования, и изображение травы, выполненное в рельефе; вверху по окружности имеется рельефная надпись: «СЕТКОНОСКА СДВОЕННАЯ».

Боковая поверхность монеты рифленая.

Монета изготовлена качеством «пруф».

Тираж монеты — 5,0 тыс. штук;

— монеты «Фиалка надрезанная» расположены: изображение фиалки надрезанной, цветки которой выполнены в рельефе с нанесением цветной печати, листья и черешки — в технологии цветной печати по плоской поверхности, изображение камней, выполненное в рельефе, и изображение земли, выполненное в технологии лазерного матирования; вверху по окружности имеется рельефная надпись: «ФИАЛКА НАДРЕЗАННАЯ».

Боковая поверхность монеты рифленая.

Монета изготовлена качеством «пруф».

Тираж монеты — 5,0 тыс. штук.

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.