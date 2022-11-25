25.11.2022
19:14
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Политика

Коллега Сарданы Авксентьевой в Госдуме: Обычный PR, чтобы привлечь внимание…

Не все одобрили рассуждения депутата Госдумы. «Обычный PR, чтобы привлечь к себе внимание. Предлагаю определять востребованность депутата и любого эксперта по уровню его профессионализма. Важны конкретные знания, а не пол», — высказал свое мнение сайту «Подмосковье сегодня» депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Сергей Колунов. Сардана Авксентьева известна своими нестандартными публичными заявлениями. Именно способность балансировать на грани политического фола сделала ее суперпопулярной чиновницей России. Она старается сохранить имидж независимого политика и сейчас, хотя и подвергается острой критике в родной Якутии из-за расхождения слов и дела, сообщает тгк Sakhaday.

Подробнее https://sakhaday.ru/news/kollega-po-gosdume-obvinil-sardanu-avksentevu-v-piare?from=copy

Фото: тгк Sakhaday
Источник: тгк Sakhaday

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