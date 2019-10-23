Колледжу культуры и искусств присвоено имя Аграфены Макаровой

Указом главы республики Якутскому колледжу культуры и искусств присвоено имя директора колледжа с 1992 по 2012 гг., заслуженного работника культуры РС (Я), кавалера Ордена им. А.С. Макаренко МАКАРОВОЙ Аграфены Дмитриевны.

«Сегодня поистине исторический день! Якутскому колледжу культуры и искусств присвоено имя нашей мамы, заслуженного работника культуры Республики Саха (Якутия), бессменного директора колледжа на протяжении 20 лет Аграфены Дмитриевны Макаровой!

Поздравляю коллег, студентов, выпускников и желаю нам быть достойными ее имени! Отныне мы ГБПОУ РС(Я) «Якутский колледж культуры и искусств им. А.Д Макаровой» — написал нынешний директор колледжа Захар Никитин.