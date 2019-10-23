23.10.2019
21:06
83

Культура & Образование

Колледжу культуры и искусств присвоено имя Аграфены Макаровой

Указом главы республики Якутскому колледжу культуры и искусств присвоено имя директора колледжа с 1992 по 2012 гг., заслуженного работника культуры РС (Я), кавалера Ордена им. А.С. Макаренко МАКАРОВОЙ Аграфены Дмитриевны.

«Сегодня поистине исторический день! Якутскому колледжу культуры и искусств присвоено имя нашей мамы, заслуженного работника культуры Республики Саха (Якутия), бессменного директора колледжа на протяжении 20 лет Аграфены Дмитриевны Макаровой!
Поздравляю коллег, студентов, выпускников и желаю нам быть достойными ее имени! Отныне мы ГБПОУ РС(Я) «Якутский колледж культуры и искусств им. А.Д Макаровой» — написал нынешний директор колледжа Захар Никитин.

Фото: Колледж культуры и искусств
Источник: https://www.instagram.com/p/B39OVfpJ_bOidlkJCt1QGQsyVXlI1EEBFVlRWk0/
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх