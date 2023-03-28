Колледж связи выпустил первых операторов беспилотников

Глава Якутии сообщил в своем тгк t.me/aisen_nikolaev:

По моему поручению в Колледже связи и энергетики им. П.И. Дудкина было начато обучение операторов беспилотных летательных аппаратов. Первые 94 учеников получили документы гособразца о прохождении обучения. Среди них – и наши военнослужащие, которые обучились во время своего отпуска. Сегодня им вручены сертификаты о прохождении обучения и квадрокоптеры. Уверен, что они пригодятся ребятам на службе!