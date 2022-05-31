Колледж культуры и искусств провел Ысыах для выпускников

Якутский колледж культуры и искусств им. А.Д. Макаровой готовится провожать своих выпускников в самостоятельное плавание. В честь этого события и скорого окончания учебного года в местности Ус Хатын прошел традиционный ысыах колледжа, в котором приняли участие студенты и преподаватели.

Ысыах открыл обряд благословения алгыс, который провели студенты отделения «Этнохудожественное творчество». Далее был обряд кумысопития, где почетное право первым испить священный напиток было предоставлено директору ЯККиИ Захару Никитину.

Всего в этом году очное отделение Якутского колледжа культуры и искусств оканчивают 60 выпускников: отделение «Хореографическое творчество» – 17 человек, отделение «Музыкальное и звукооператорское мастерство» – 13 человек, отделение «Театральное творчество» – 12 человек и отделение «Социально-культурная деятельность» – 18 человек.

За время обучения в колледже студенты-выпускники прошли глубокую практикоориентированную подготовку, на базе каждого отделения работают творческие мастерские и студии. Так студенты «Хореографического творчества» являются участниками народного ансамбля танца «Оркон», а на базе отделения «Музыкальное и звукооператорское мастерство» создан ВИА «BaArt» – призер и лауреат многих республиканских конкурсов и фестивалей.

«Поздравляю с традиционным праздником встречи лета! Эта добрая традиция появилась в нашем колледже 10 лет назад, но последние два года по причине антиковидных ограничений мы не имели возможности организовать наш ысыах, поэтому сегодня нам всем вдвойне приятно находиться здесь в священной местности Ус Хатын. Сегодня мы аплодируем нашим выпускникам, для них прозвучит последний звонок, мы желаем им достойной сдачи государственной итоговой аттестации и получения заветных дипломов. А мы, как ваши учителя, будем всегда вас поддерживать и гордиться вами!», – сказал Захар Никитин.

Директор ЯККиИ отметил, что и после экзаменов у студентов и коллектива колледжа будет много работы – их ждут на самом большом празднике республики Ысыахе Туймаады, Спортивных играх народов Якутии в Усть-Алданском районе, Ысыахе в Мирном и других важных мероприятиях.

«Наши главные цели – это готовить высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов и работать во благо сохранения и преумножения нашей уникальной и самобытной культуры!», – резюмировал Захар Никитин.

Завершали программу празднования парад выпускников, театральный капустник и соревнования по борьбе хапсагай и мас-реслингу.