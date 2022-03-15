Колледж культуры и искусств приглашает на Гала-концерт

19 марта 2022 г. в 18:00 ч. на сцене Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского состоится праздничный Гала-концерт «Күн Өркөн – несущие тепло солнца», посвященный 85-летию Якутского колледжа культуры и искусств им. А.Д. Макаровой – старейшей в республике кузницы кадров сферы культуры.

«В этом году количество участников концерта составило рекордные 200 человек, впервые вместе со студентами колледжа на сцену выйдут и преподаватели. Зрителей ждут более 20 фееричных номеров в самых разных жанрах – от современной и народной хореографии до вокальных и фольклорных постановок. Концерт «Күн Өркөн – несущие тепло солнца» станет ярким событием этой весны, дарящим зрителям позитив и незабываемые эмоции», – говорит режиссер мероприятия Михаил Степанов.

В концерте задействованы все ведущие творческие коллективы ЯККиИ: народный ансамбль танца «Өркөн», студенческий обрядовый театр «Эйгэ», молодежный театр «Күн Өркөн», ВИА «BaArt».

В рамках концерта пройдет вручение традиционной ежегодной премии «Күн Өркөн», которой отмечаются люди, внесшие большой вклад в развитие культуры и искусства Якутии.

Спешите приобрести билеты на юбилейный Гала-концерт «Күн Өркөн – несущие тепло солнца» в кассах Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского и кинотеатра «Центральный»!

Справки по телефону 703-206.