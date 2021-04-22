Количество зараженных COVID-19 с каждым днем все больше

SakhaLife.ru.

В Якутии на 22 апреля выявлено 82 новых случая коронавирусной инфекции, в том числе, в Якутске — 55 случаев, Алданском, Мегино-Кангаласском районах — по 5 случаев, Томпонском, Чурапчинском районах — по 4 случая, Нерюнгринском, Таттинском районах — по 3 случая, Нюрбинском районе — 2 случая, Верхневилюйском районе — 1 случай.

За все время в республике зарегистрировано 34488 случаев заболевания COVID-19.

588 человек умерло.

За сутки лабораториями республики проведено 2157 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 039 682 тестов.

По состоянию на 22.04.2021 в республику поступило 114 412 доз вакцин против коронавирусной инфекции. Использовано 88,3 % от поступившей в республику вакцины

На 22.04.2021г первую вакцинацию получили – 100 418 человек, из них граждане старше 60 лет — 24 354 человека. Вторую вакцинацию получили – 56 357 человек, из них граждане старше 60 лет — 12 949 человек.