Количество заболевших коронавирусом в Якутии неумолимо растет
Сегодня, 18 ноября, заместитель председателя правительства Ольга БАЛАБКИНА сообщила о текущей ситуации по новой коронавирусной инфекции в Якутии.
Ситуация в республике напряженная.
За сутки в регионе зарегистрировано 221 новый случай коронавирусной инфекции, в т. ч. 49 носителей COVID-19.
Из них в Якутске — 124 случая.
Мирнинский район — 10 случаев;
Вилюйский район — 9 случаев;
Алданский, Намский и Оленекский районы — по 7 случаев;
Амгинский и Нерюнгринский районы — по 6 случаев;
Таттинский район — 5 случаев;
Верхневилюйский и Мегино-Кангаласский районы — по 4 случая;
Нюрбинский, Сунтарский, Усть-Алданский и Чурапчинский районы — по 3 случая;
Аллаиховский, Анабарский, Верхоянский, Горный, Жиганский, Кобяйский, Ленский и
Олекминский районы — по 2 случая;
Оймяконский, Томпонский, Усть-Янский и Хангаласский районы — по 1 случаю.
Летальных случаев от COVID-19 за последние сутки — 3.
У контактных лиц не будут брать анализы на коронавирус, вместо анализа предписана 14-дневная самоизоляция Забор анализов будет производиться только при наличии симптомов.
За сутки лабораториями республики проведено 6 284 исследований на коронавирус.
Всего с начала пандемии обработано 731 409 тестов.
За все время в республике зарегистрировано 17413 случаев заболевания COVID-19, 195 случаев летального исхода.
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