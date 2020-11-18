Количество заболевших коронавирусом в Якутии неумолимо растет

SakhaLife.ru.

Сегодня, 18 ноября, заместитель председателя правительства Ольга БАЛАБКИНА сообщила о текущей ситуации по новой коронавирусной инфекции в Якутии.

Ситуация в республике напряженная.

За сутки в регионе зарегистрировано 221 новый случай коронавирусной инфекции, в т. ч. 49 носителей COVID-19.

Из них в Якутске — 124 случая.

Мирнинский район — 10 случаев;

Вилюйский район — 9 случаев;

Алданский, Намский и Оленекский районы — по 7 случаев;

Амгинский и Нерюнгринский районы — по 6 случаев;

Таттинский район — 5 случаев;

Верхневилюйский и Мегино-Кангаласский районы — по 4 случая;

Нюрбинский, Сунтарский, Усть-Алданский и Чурапчинский районы — по 3 случая;

Аллаиховский, Анабарский, Верхоянский, Горный, Жиганский, Кобяйский, Ленский и

Олекминский районы — по 2 случая;

Оймяконский, Томпонский, Усть-Янский и Хангаласский районы — по 1 случаю.







Летальных случаев от COVID-19 за последние сутки — 3.

У контактных лиц не будут брать анализы на коронавирус, вместо анализа предписана 14-дневная самоизоляция Забор анализов будет производиться только при наличии симптомов.

За сутки лабораториями республики проведено 6 284 исследований на коронавирус.

Всего с начала пандемии обработано 731 409 тестов.

За все время в республике зарегистрировано 17413 случаев заболевания COVID-19, 195 случаев летального исхода.