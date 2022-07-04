04.07.2022
21:50
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Происшествия

Количество пострадавших при ураганном ветре в Борогонцах увеличилось до 23

Двоих эвакуируют на санрейсе в Якутск

Двое пострадавших из-за сильного ветра на стадионе «Майагатта бэрт хара» села Борогонцы вылетят на санитарном рейсе в Якутск. Количество пострадавших увеличилось до 23 человек. Об этом сообщила первый заместитель министра здравоохранения республики Любовь БУРНАШЕВА, передаёт ЯСИА.

«Всего за медицинской помощью обратилось 23 пострадавших из них четыре ребенка. На 20:30 госпитализировано пять человек. Все в среднетяжёлом состоянии. Двоих эвакуируют на санитарном рейсе в Республиканскую больницу №2. У одного пациента перелом позвоночника, у второго ушиб спинного мозга — неврология нижних конечностей. Прилёт в Якутск предварительно состоится в 22:00», — сказала замминистра.

Все остальные по мере улучшения состояния здоровья отпущены домой. У них состояние расценивается как легкой степени тяжести, в том числе и дети. Медицина катастроф продолжает работать на стадионе. На месте организованы два стационарных медицинских пункта, четыре машины скорой медицинской помощи. Также работает спортивная медицина.

Фото: ЯСИА.
Источник: Айаал АРГУНОВ, ЯСИА.

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