Количество лесных пожаров в Якутии увеличилось
По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории региона действуют 23 природных пожара, за сутки ликвидировано 6, на тушение привлекалось 931 человек и 61 единица техники. За сутки было задействовано 21 патрульно-контрольная группа, по результатам работы проинструктировано о мерах пожарной безопасности 136 человек.
Проводится непрерывный мониторинг задымленности в населенных пунктах региона. По данным Якутского управления гидрометеослужбы и Роспотребназора по Республике Саха (Якутия), за сутки на территории региона отработано 19 проб атмосферного воздуха на территории 6 районов, превышений ПДК не зарегистрировано.
«За сутки количество пожаров увеличилось на 3 очага, площадь пожаров уменьшилась на более чем на 6 тысяч гектар, за счет ликвидации крупных пожаров в зоне контроля. Сложная лесопожарная обстановка сохраняется в Верхневилюйском, Нюрбинском, Оймяконском, Сунтарском и Олекминском районах, где зарегистрировано 13 очагов, на общей площади свыше 19 тысяч гектар. Основные усилия Главного управления направлены на защиту населенных пунктов, а также на координацию сил и средств задействованных в тушении лесных пожаров. Сегодня запланировано применение авиации МЧС России на территории Сунтарского и Верхневилюйского районов», — прокомментировал Павел ГАРИН, начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).
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