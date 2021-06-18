Количество лесных пожаров в Якутии увеличилось

По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории региона действуют 23 природных пожара, за сутки ликвидировано 6, на тушение привлекалось 931 человек и 61 единица техники. За сутки было задействовано 21 патрульно-контрольная группа, по результатам работы проинструктировано о мерах пожарной безопасности 136 человек.

Проводится непрерывный мониторинг задымленности в населенных пунктах региона. По данным Якутского управления гидрометеослужбы и Роспотребназора по Республике Саха (Якутия), за сутки на территории региона отработано 19 проб атмосферного воздуха на территории 6 районов, превышений ПДК не зарегистрировано.