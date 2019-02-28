Количество бродячих собак в Якутске растет

Каждую весну в Якутске отмечается рост количества бродячих собак. По данным травматологического пункта города, по сравнению с прошлым годом сейчас отмечается и рост нападений на людей, сообщает телеканал «Якутия 24».

«Проблема бродячих собак действительно есть. Очень много жителей звонят в единую диспетчерскую службу — жалуются, что большие своры по 15-20 собак бегают и также обращаются по укусам», — сказал глава Промышленного округа Якутска Александр Иванов.

По сравнению с прошлым годом вдвое возросло количество обращений в травмпункт из-за нападений безнадзорных животных на людей. С 1 января в травмпункт обратилось уже 119 человек.

«Первая помощь при укусах животных заключается в обильном промывании места укуса мыльным раствором. Курс лечения при укусах животных всегда сопровождается антибиотик-терапией. Бывает с укусами и ссадинами обращаются, некоторые по два месяца лечатся — это все зависит от раны», — пояснила врач травматолог-ортопед Травматологического пункта Якутска Мария Павлова.

По данным сотрудников травмпункта, чаще всего эти случаи происходят в Сайсарском, Гагаринском и Строительном округах Якутска.

По словам властей, работы по контролю и отлову безнадзорных животных ведутся постоянно.

Фото: Якутия24