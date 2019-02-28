АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
-30
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курс ЦБ
$  65.89
 74.97
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
28.02.2019, 22:05
Официально
ФАС предложил заказывать госномера у частников. Какие риски у автовладельцев Якутии?
28.02.2019, 21:47
Официально
Инспекторы ДПС смогут незамедлительно идентифицировать водителей
28.02.2019, 21:28
Общество
Резонанс
МинЖКХ: Вывоз мусора в Якутске будет осуществляться в штатном режиме
28.02.2019, 21:08
Экология
В реках Якутии изучат арктического омуля
28.02.2019, 20:53
История
Сегодня 105 лет со дня рождения выдающегося деятеля ЯАССР
28.02.2019, 20:35
Общество
В Якутске выбрали лучшие проекты для общественного отдыха
28.02.2019, 20:16
Происшествия
Количество бродячих собак в Якутске растет
28.02.2019, 19:58
Культура & Образование
В Якутске установят новый памятник
28.02.2019, 19:43
Происшествия
Мэрия окажет помощь погорельцам с улицы Билибина
28.02.2019, 19:27
Политика
Глава Якутии встретился с Председателем Совета Федерации по экономике
28.02.2019, 19:12
Общество
Федот Тумусов встретился с пропагандистами якутской культуры
28.02.2019, 18:56
Культура & Образование
В смене «Соснового бора» состоялся праздник друзей «Бакалдын»
28.02.2019, 18:41
Экономика
Местных поставщиков приглашают благоустроить общественные пространства
28.02.2019, 18:24
Красота & Здоровье
Интервью
Нерюнгринская ЦРБ выбрала лучшего кандидата на конкурс врачей
28.02.2019, 18:10
Культура & Образование
Стремительный ход Года театра: Афиша ТЮЗ
28.02.2019, 18:00
Красота & Здоровье
7 марта в Якутске состоится Ярмарка хендмейд-мастеров
28.02.2019, 17:50
Экономика
График плановых работ энергетиков на 1 марта
28.02.2019, 17:41
Экономика
АО «Сахатранснефтегаз» направляет уведомления о необходимости прохождения техдиагностики 
28.02.2019, 17:40
Политика
Федот Тумусов поддержал решение целителей создать региональный филиал Российской Ассоциации 
28.02.2019, 17:30
Судебная хроника
В Якутии мужчина из ревности воткнул женщине нож в шею
28.02.2019, 17:20
Культура & Образование
Анонс
Скоро каникулы! Цирк приглашает на «Три толстяка»
28.02.2019, 17:10
Общество
Как космонавты: Спасатели испытали новый спецкостюм
28.02.2019, 17:00
Судебная хроника
Неисправимый угонщик из Жиганска
28.02.2019, 16:50
Экономика
Авиакомпания «Якутия» снизит цены на авиабилеты на один день
28.02.2019, 16:40
Общество
4 марта в Якутии завоют сирены
28.02.2019, 16:30
Происшествия
В Якутии осужден особо опасный преступник
28.02.2019, 16:15
Экономика
Проведен комиссионный осмотр железнодорожного участка Томмот — Нижний Бестях
28.02.2019, 16:00
Судебная хроника
Экстра
Житель отдаленного якутского поселка признан виновным в убийстве 16-летней давности
28.02.2019, 15:45
Политика
Айсен Николаев вошел в первую группу национального рейтинга губернаторов
28.02.2019, 15:30
Общество
Пожарные провели учения в здании городской больницы №3
28.02.2019, 15:15
Красота & Здоровье
Якутская Епархия и Минздрав подписали соглашение о сотрудничестве
28.02.2019, 15:00
Судебная хроника
В Сунтарском районе оштрафовали девушку, укусившую полицейского
28.02.2019, 14:45
Культура & Образование
Интервью
Понять прошлое, чтобы жить в будущем 
28.02.2019, 14:30
Культура & Образование
В отдаленном селе Абый построили новую школу
28.02.2019, 14:15
Культура & Образование
Туяра Колодезникова вышла в финал Всероссийского конкурса педагогов
28.02.2019, 14:00
Политика
Жизнь россиян сильно изменится с 1 марта
28.02.2019, 13:30
Красота & Здоровье
Как ношение высоких каблуков влияет на ягодицы
28.02.2019, 13:00
Якутия
В Амгинский район пришло оптоволокно
28.02.2019, 12:53
Культура & Образование
Афиша
Долгожданная премьера музыкального спектакля «Уйбаанчык» состоится уже завтра!
28.02.2019, 12:46
Культура & Образование
Студенты Якутской ГСХА: Время сажать рассаду
28.02.2019, 12:38
Экономика
О цифровизации Якутии рассказали в Москве
28.02.2019, 12:25
Финансы
Диалог для развития: Форум предпринимателей и предприятий открылся в Ленском районе
28.02.2019, 12:22
Экономика
Нефтегазовая компания Якутии решает важные социальные задачи
28.02.2019, 12:14
Происшествия
Якутянин распилил на дрова похищенные электроопоры
28.02.2019, 12:01
Финансы
Якутия будет сотрудничать с Центробанком РФ
28.02.2019, 11:54
Культура & Образование
Названы лучшие юные фермеры Якутии
28.02.2019, 11:41
Якутия
Автозимник трассы «Вилюй» закроют 1 апреля
28.02.2019, 11:29
Общество
Ревизоры со всей России соберутся в Якутске
28.02.2019, 11:18
Общество
Кто станет председателем Верховного суда Якутии?
28.02.2019, 11:16
Спорт
Якутские борцы узнали имена соперников
28.02.2019, 11:04
Экономика
Фонд капремонта проводит акцию «Год без хлопот»
28.02.2019, 10:51
Политика
Михаил Черосов: Механизм приема жалоб по обращению с ТКО максимально прост
28.02.2019, 10:37
Происшествия
Лжеинспектор Роспотребнадзора выманил деньги у жителя Якутии
28.02.2019, 10:24
Экономика
Якутии требуется 18 млрд рублей на строительство и ремонт школ
28.02.2019, 10:12
Происшествия
Названа предполагаемая причина страшного пожара в Якутске
28.02.2019, 10:03
Красота & Здоровье
Интервью
Педиатр Татьяна Дмитриева: Здесь работает много моих учеников…
28.02.2019, 9:51
Происшествия
В Якутске водитель сбил ребенка и уехал
28.02.2019, 9:38
Экономика
Оформи полис СК «Стерх» онлайн – получи возможность выиграть сертификат на 80000 рублей: остался всего один день!
28.02.2019, 9:24
Экология
Синоптики Якутии рассказали о погоде в первый день весны
28.02.2019, 9:11
Спорт
Чтоб успешно развиваться, нужно спортом заниматься
28.02.2019, 9:00
Происшествия
Стрельба в гостинице Якутска
28.02.2019, 8:46
Экономика
Осталось совсем немного времени для участия в конкурсе от АЭБ Капитал!
28.02.2019, 0:49
Общество
Сегодня день рождения политика и скульптора
28.02.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп. Четверг, 28 февраля 2019
27.02.2019, 23:58
Политика
Глава Якутии встретился с президентом Российской академии наук
27.02.2019, 23:52
Происшествия
В пострадавшем от пожара доме на улице Билибина ведутся восстановительные работы 
27.02.2019, 23:44
Происшествия
В Крест-Хальджай произведен запуск котельной по временной схеме
27.02.2019, 23:37
Культура & Образование
В школе поселка Депутатский патриотическое воспитание на первом месте
27.02.2019, 21:10
Общество
Прощеное воскресенье 2019 — что нельзя делать, приметы
27.02.2019, 21:00
Общество
Масленица 2019: дата, традиции, обычаи и поговорки
27.02.2019, 20:28
Экология
Анонс
В Вилюйске пройдет первый общественно-экологический форум
27.02.2019, 20:24
Происшествия
Страшный пожар в Якутске! Есть погибший
Архив новостей
Происшествия
28 февраля 2019, 20:16
170

Количество бродячих собак в Якутске растет

Каждую весну в Якутске отмечается рост количества бродячих собак. По данным травматологического пункта города, по сравнению с прошлым годом сейчас отмечается и рост нападений на людей, сообщает телеканал «Якутия 24».

«Проблема бродячих собак действительно есть. Очень много жителей звонят в единую диспетчерскую службу — жалуются, что большие своры по 15-20 собак бегают и также обращаются по укусам», — сказал глава Промышленного округа Якутска Александр Иванов.

По сравнению с прошлым годом вдвое возросло количество обращений в травмпункт из-за нападений безнадзорных животных на людей. С 1 января в травмпункт обратилось уже 119 человек.

«Первая помощь при укусах животных заключается в обильном промывании места укуса мыльным раствором. Курс лечения при укусах животных всегда сопровождается антибиотик-терапией. Бывает с укусами и ссадинами обращаются, некоторые по два месяца лечатся — это все зависит от раны», — пояснила врач травматолог-ортопед Травматологического пункта Якутска Мария Павлова.

По данным сотрудников травмпункта, чаще всего эти случаи происходят в Сайсарском, Гагаринском и Строительном округах Якутска.

По словам властей, работы по контролю и отлову безнадзорных животных ведутся постоянно.

Фото: Якутия24

Источник: http://yk24.ru/index/proisshestviya/kolichestvo-brodyachix-sobak-vyiroslo-v-yakutske
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
23.02.2019, 10:33
Происшествия
Фотофакт
В Якутии произошло страшное ДТП
23.02.2019, 10:12
Общество
Глава Якутии поздравляет с Днем защитника Отечества
24.02.2019, 14:19
Происшествия
Сотрудники ГИБДД ловят нетрезвых водителей
24.02.2019, 13:54
Светская хроника
Instagram
Якутская звезда решила стать русалкой
25.02.2019, 16:50
Якутск
Мэрия продала очередной «Лэнд Крузер»
22.02.2019, 10:55
Происшествия
Крупный канал поставки наркотиков пресекли в Якутии
27.02.2019, 12:09
Политика
В Якутии подписан важный указ
25.02.2019, 9:12
Культура & Образование
Эксклюзив
Кумир молодежи Kit Jah дал сольный концерт
22.02.2019, 11:06
Общество
Сенсация
Более 4 млн рублей выиграл в лотерею житель Якутии
24.02.2019, 10:47
Спорт
Видео
Итоги нашумевшего турнира «Саха Арена»
24.02.2019, 10:29
Общество
Яркий и незабываемый праздник для мужчин «Железных дорог Якутии»
23.02.2019, 9:43
Происшествия
В Якутии горят автомобили, заброшенные и нежилые строения
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Официально
28.02.2019

ФАС предложил заказывать госномера у частников. Какие риски у автовладельцев Якутии?

Официально
28.02.2019

Инспекторы ДПС смогут незамедлительно идентифицировать водителей

История
28.02.2019

Сегодня 105 лет со дня рождения выдающегося деятеля ЯАССР

Общество
28.02.2019

В Якутске выбрали лучшие проекты для общественного отдыха

Происшествия
28.02.2019

Мэрия окажет помощь погорельцам с улицы Билибина

Политика
28.02.2019

Глава Якутии встретился с Председателем Совета Федерации по экономике

Общество
28.02.2019

Федот Тумусов встретился с пропагандистами якутской культуры

Культура & Образование
28.02.2019

В смене «Соснового бора» состоялся праздник друзей «Бакалдын»