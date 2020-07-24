Кольцевая развязка Гимеин будет закрыта две недели

Кольцевая развязка Гимеин будет перекрыта для движения транспорта с 27 июля до 9 августа. Окружная администрация города Якутска сообщает, что в целях обеспечения безопасности дорожного движения, в связи с обустройством кольцевой развязки Гимеин, будет ограничение движения транспортных средств с 27 июля 2020 года до 09 августа 2020 года. Автобусные маршруты №3, 5, 7, 8, 16, 17, 20, 35, 41, 107 будут осуществлять движение согласно разработанной схеме объезда. Просим отнестись с пониманием к временным неудобствам.

Источник: Якутск.рф

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