24.07.2020
17:25
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Якутск
Кольцевая развязка Гимеин будет закрыта две недели
Кольцевая развязка Гимеин будет перекрыта для движения транспорта с 27 июля до 9 августа.
Окружная администрация города Якутска сообщает, что в целях обеспечения безопасности дорожного движения, в связи с обустройством кольцевой развязки Гимеин, будет ограничение движения транспортных средств с 27 июля 2020 года до 09 августа 2020 года.
Автобусные маршруты №3, 5, 7, 8, 16, 17, 20, 35, 41, 107 будут осуществлять движение согласно разработанной схеме объезда.
Просим отнестись с пониманием к временным неудобствам.
Источник: Якутск.рф
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