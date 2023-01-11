11.01.2023
22:25
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Политика

Кого выбираем в 2023 году? — Центризбирком Якутии

Что ждет нас в новом году? Конечно же, выборы! — сообщает тгк Центризбирком Якутии.

Фото: тгк Центризбирком Якутии
Источник: тгк Центризбирком Якутии

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