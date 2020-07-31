Кого потеряло Приморье и приобрела Якутия

Якутия встречает нового председателя правительства, жадно внимая каждой информации о нем.

Как показывает мониторинг сети, Андрей ТАРАСЕНКО — опытный политик, работавший на руководящих должностях в федеральных органах власти, крупных компаниях (Федеральное агентство морского и речного транспорта, Счетная палата РФ, Федеральное агентство по атомной энергии, «Росатом», «Россельхозбанк», Федеральное агентство водных ресурсов, «Росморпорт»). Благодаря этому опыту есть контакты в Москве, авторитет.

Судя по СМИ, Тарасенко удалось договориться о рефинансировании 5-миллиардного долга городского бюджета Владивостока перед коммерческим банком, проценты по которому составляли 350 млн рублей в год. Добился поставки 300 пассажирских автобусов, сделав транспорт в крае стандартизированным. Получил одобрение на реконструкцию взлетно-посадочной полосы №2 в аэропорту Владивостока с участием федерального финансирования, нашел дополнительные средства на строительство и реконструкцию более 400 мостов в крае — их дал Росавтодор. Добился выделения Приморью 5 млрд рублей на ремонт дорог.

Показательно, что писали журналисты после отставки Тарасенко, анализируя объем выполненных работ:

«Если бы обо всем этом рассказали жителям Приморья до 9 сентября, то Тарасенко стал бы губернатором ещё в первом туре… Я дважды перечитал эту стенограмму. Признаюсь, некоторые пункты обсуждения не знал, хотя вроде внимательно слежу за повесткой дня».

«Какого человека потеряли! А вы знали, что у Владивостока долг в 5 млрд рублей и в год город платит по этому долгу только процентов на 350 млн рублей? Интересно, какому банку? «Приморье»? Нет? При этом, если верить Виталию Веркеенко, арендаторы городских земель (получившие их от краевого департамента) должны городу 6-7 млрд рублей? И уходящий врио А.В. Тарасенко договорился, что этот долг городской будет переведен с коммерческого на бюджетный кредит, чтобы не платить такие проценты по 350 млн в год…».

Многие журналисты, внимательно оценивающие Тарасенко во время работы в Приморье, сходились во мнении, что это человек дела, а не слова. «Говорит неважно, важно — что делает», — писала известная приморская журналистка Лада ГЛЫБИНА. На работе председателя, позиции куда менее публичной, как раз нужно делать, а не говорить.

Несмотря на проигрыш в Приморье, у многих в регионе остались теплые чувства к Тарасенко. Во время представления нового врио Олега КОЖЕМЯКО публика аплодировала Тарасенко в знак признания его работы в регионе. Как писала тогда PrimaMedia, многие сотрудники администрации с сожалением прощались с экс-главой края.

В Приморском крае, в котором он тоже был варягом, хоть и родился во Владивостоке, открыто заявлял о проблемах с криминальной обстановкой, чем, надо полагать, действовал на нервы местным группировкам.

Научен горьким опытом избирательной кампании в Приморье, наверняка сделал выводы. Вряд ли допустит эти же ошибки.

Человек с дальневосточным менталитетом, понимающий привычки и особенности характера жителей региона.

Имеет хорошие отношения и с КИРИЕНКО, и с ТРУТНЕВЫМ — ключевыми игроками для выстраивания эффективной работы в любом дальневосточном регионе.

Новый человек для республики с незамыленным взглядом и новыми подходами в ригидной обстановке.

Самое главное — нет скандального шлейфа, в коррупционных историях не замешан. В эксцентричных поступках не замечен. В то же время, судя по мониторингу соцсетей, ничто человеческое ему не чуждо, включая простительные недостатки.