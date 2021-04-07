Кого освободили от уплаты за капремонт?

В Якутии дополнился список граждан, освобожденных от уплаты взносов на капремонт. Теперь жильцы домов, попавших в программу комплексного развития жилой застройки, будут освобождены от уплаты взносов на капитальный ремонт. Соответствующие поправки в Закон РС (Я) о капитальном ремонте приняли в первом и окончательном чтении на Двадцать шестом (очередное) пленарном заседании Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

«Речь идет о собственниках квартир и помещений в многоквартирном доме, расположенном на территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии территории жилой застройки, предусматривающее снос или реконструкцию многоквартирных домов», — отметил министр ЖКХ и энергетики РС (Я) Вячеслав Емельянов.

Плата за капремонт не будет взиматься с первого месяца года, в котором предполагается начать переселение указанных собственников, если более ранний срок не установлен решением Главы Республики Саха (Якутия).

Ранее уплаченные собственниками взносы на капитальный ремонт используются на цели реализации комплексного развития территории жилой застройки.

В настоящее время на территории Якутии от обязанности уплачивать взносы на капитальный ремонт освобождены:

— жильцы аварийных многоквартирных домов, подлежащих сносу, а также в случае принятия решение об изъятии для государственных или муниципальных нужд земельного участка, на котором расположен этот дом;

— жители закрывающихся населенных пунктов на основании решения органа государственной власти республики;

— участники Великой Отечественной войны.

Отметим, что данные поправки связаны с принятием Федерального закона о Комплексном развитии территорий. Закон предполагает возможность субъектам РФ составлять и утверждать программы по реконструкции и сносу многоквартирных домов в целях создания благоприятных условий проживания.

На данный момент Правительством Республики Саха (Якутия) ведется определение критериев региональной программы комплексного развития территорий.

Изменения в закон РС (Я) «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Саха (Якутия)» являются инициативой Главы РС (Я) и Правительства РС (Я).