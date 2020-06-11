Кого ЕР выдвинет на выборы главы Хангаласса вместо Федора Борисова?

В Якутии в 7 улусах пройдут праймериз

31 мая были определены победители предварительных голосований Партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” в тех районах, где ситуация с коронавирусом оставалась стабильной.

На 14 июня запланировано проведение ПГ в семи улусах: Абыйском, Горном, Мегино-Кангаласском, Намском, Оймяконском, Усть-Майском, Хангаласском.

Наибольший интерес вызывает праймериз в Хангаласском улусе. В связи со снятием своей кандидатуры Федора БОРИСОВА – победителя предыдущего ПГ, которое состоялось 22 марта 2020 года, партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ” вновь определяет кандидата на должность главы улуса. Об этом вышло соответствующее решение Хангаласского местного политсовета партии. В нем говорится о том, что “все кандидаты, прошедшие предварительное голосование, отказались или их выдвижение стало невозможным”.

Предварительное голосование будет проведено по 4-й модели. “По большому счету коронавирус подтолкнул данную ситуацию. Самое главное – обеспечить безопасность жизнь и здоровье граждан от возможного заражения. Также немаловажно то, что предварительные голосования в любом случае уравнивают шансы всех кандидатов. Безусловно, это положительно сказывается на внутрипартийной конкуренции”, — отметил Петр ШАМАЕВ, и.о. I-го заместителя руководителя Регионального исполкома ЯРО партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”.

По состоянию на сегодня, в единый день голосования, 13 сентября, якутянам предстоит избрать: 104 глав и 1012 депутатов в более 130 муниципальных образованиях в 28 улусах республики.