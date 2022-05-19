Когда же вскрытие реки на участке Табага – Якутск – Кангалассы?

Оперативная группа «Колыма-1» убыла в Среднеколымский район.

Активная фаза ледохода на реке Лена проходит по территории Олекминского района, нижняя кромка наблюдается в 20 км ниже н.п Саныяхтах, уровень воды составляет 827 см при критическом 1340 см. В результате повышения уровня воды выше критической отметки у н.п Хоринцы Олёкминского района произошло подтопление 10 дворовых территории, в том числе 2 жилых домов. Вследствие выхода волны вскрытия реки Витим, на участке Витим – Ленск отмечается повышение уровней воды на 10-50 см за сутки. У н.п. Исить Хангаласского района уровень воды составляет 1246 см при критическом 1992 см, наблюдаются подвижки льда. Верхняя кромка находится в 20 км ниже н.п. Солянка, уровень воды составляет 1250 см при критическом уровне 1445 см. Протяженность ледохода составляет 211 км, за сутки он продвинулся на 105 км. В соответствии с прогнозом, в ближайшие сутки, при сохранении ледовой перемычки ниже н.п. Хоринцы Олекминского района, ожидается повышение уровней воды и дальнейшее подтопление дворовых территорий и жилых домов поселка. 19-20 мая в пределах Хангаласского района ожидаются подвижки льда, вскрытие реки на участке Табага – Якутск – Кангалассы ожидается 21-22 мая.

На реке Олекма нижняя кромка ледохода вышла в устье. У н.п. Троицк Олекминского района уровень воды составляет 812 см. Верхняя кромка находится у н.п. Джикимда, уровень воды – 473 см. В ближайшие сутки ожидается продвижение реки в устье.

Активная фаза ледохода на реке Алдан проходит по территории Усть-Майского и Томпонского районов. Нижняя кромка ледохода находится у н.п. Хандыга, уровень воды составляет 720 см при критическом 1000 см. Верхняя кромка – у н.п. Кюпцы Усть-Майского района, уровень воды составляет 606 см при критическом 1356 см. Протяженность ледохода составляет 266 км. За сутки ледоход продвинулся на 234 км. По прогнозу, в ближайшие двое-трое суток ожидается продвижение ледохода до территории Усть-Алданского района.

Активная фаза ледохода на реке Амга проходит по территории Амгинского, Чурапчинского и Таттинского районов. Нижняя кромка ледохода наблюдается в 20 км ниже н.п. Харбалах Таттинского района, уровень воды составляет 650 см при критическом 1000 см. Верхняя кромка – у н.п. Сулгаччи Амгинского района. Протяженность ледохода составляет 182 км. За сутки ледоход продвинулся на 15 км. В соответствии с прогнозом, в ближайшие сутки ожидается выход волны вскрытия реки Амга.

На реке Вилюй активная фаза ледохода проходит по территории Нюрбинского, Верхневилюйского и Вилюйского районов. Нижняя кромка ледохода находится в 30 км ниже н.п. Вилюйск, уровень воды составляет 756 см при критическом 990 см. Верхняя кромка – в 10 км ниже н.п. Верхневилюйск, уровень воды составляет 799 см при критическом 1173 см. Протяженность ледохода — 128 км. За сутки ледоход продвинулся на 30 км. По прогнозу, в ближайшие двое-трое суток ледоход достигнет территории Кобяйского района.

На р. Яна наблюдается ледостав. На притоках (р. Сартанг и Дулгалах) Верхоянского района суточный подъем уровней воды составляет 10-50 см, наблюдаются закраины и вода на льду. Вскрытие реки у гидропоста Верхоянск ожидается 22 мая.

На реке Колыма активная фаза ледохода проходит по территории Верхнеколымского района. Нижняя кромка ледохода наблюдается в 100 км ниже н.п. Зырянка Верхнеколымского района уровень воды составляет 553 см при критическом 850 см. В результате повышения уровня воды на р. Колыма наблюдается подтопление взлетно-посадочной полосы аэропорта Зырянка. У г. Среднеколымск уровень воды составляет 436 см при критическом 1200 см, лед поднялся. Верхняя кромка наблюдается в 50 км выше н.п. Зырянка. Протяженность ледохода составляет 150 км. За сутки ледоход продвинулся на 20 км. В соответствии с прогнозом, в ближайшие сутки-двое ожидается колебание уровней воды у н.п. Зырянка с сохранением подтопления ВПП аэропорта Зырянка. У г. Среднеколымск 19 мая ожидаются подвижки льда, 20-21 мая – ледоход.

На реке Ясачная (левый приток реки Колыма) у гидропоста Нелемное Верхнеколымского района наблюдается редкий ледоход, уровень воды составляет 1094 см при критическом 1310 см.

На реке Березовка (правый приток реки Колыма) у н.п. Березовка Среднеколымского района наблюдается редкий ледоход, уровень воды составляет 956 см при критическом 1000 см. Согласно прогнозу, в ближайшие сутки рост уровня воды продолжится и достигнет критической отметки с подтоплением пониженных участков местности, основной поселок перенесен на возвышенную местность.

Нижняя кромка ледохода на реке Оленек находится в 260 км ниже гидропоста Ярольин Оленекского района, наблюдается густой ледоход. На участке Оленек – Тюмяти отмечается незначительный подъем уровней воды. Верхняя кромка находится в 140 км ниже гидропоста Ярольин, уровень воды составляет 540 см при критическом 2112 см, наблюдается редкий ледоход. Протяженность ледохода составляет 120 км. За сутки он продвинулся на 20 км. В соответствии с прогнозом, в ближайшие сутки – двое ожидаются подвижки льда у н.п. Оленек.

На остальных реках севера и северо-востока сохраняется зимний режим.

«За сутки проведен мониторинг паводковой обстановки и аэрофотосъемка. Из города Якутск в город Среднеколымск убыла оперативная группа Главного управления для мониторинга обстановки на реке Колыма. В н.п. Хоринцы Олекминского района работает оперативная группа со специалистами Правительства республики, сотрудниками регионального управления МЧС России, спасателями Службы спасения Якутии и группой взрывников для оказания помощи и устранения заторных явлений на реке Лена», – прокомментировал Павел Гарин, начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).