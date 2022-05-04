Когда же в Якутии станет тепло?

Когда же в Якутии станет по-настоящему тепло? Пока синоптики однозначного ответа не дают. Но большинство из них сходятся во мнении, что произойдёт это уже в середине мая. Самое холодное утро сегодня в Кюсюре -14°, в Тикси -13°, в Саскылахе -11°, в Верхоянске -4°, в Депутатском -3°, в Оймяконе и Сангаре -2°. В Олекминске, Алдане и Югоренке 0 градусов. Температура перевалила за нулевую отметку в Ленске +1°, в Витиме +2°,передает Ulus.Media со ссылкой на ЯУГМС.

На северо-востоке местами небольшой снег, мокрый снег. На западе и юге мокрый снег, в Нерюнгринском и на юге Алданского района местами сильный снег. На западе, юге порывы ветра до 9-14 м/с.

Температура воздуха +7+12°, на юго-западе, юге, севере +2+7 , на побережье -3-8°.

В Яктске -3°, преимущественно без осадков, юго-восточный 3-8 м/с, днем +7+9°.