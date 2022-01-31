Конец пятой волны COVID-19: два полярных мнения

Вирусолог Сергей Нетесов озвучил свой прогноз, как долго продлится пятая волна COVID-19 в России. «Надо готовиться к худшему. К тому, что эта волна будет долгой — месяца на два-три-четыре. У нас в стране коллективный иммунитет пока еще очень мал — меньше 60 процентов», — цитирует эксперта РИА Новости.

А вот вирусолог Петр Чумаков считает, что уже после 10 февраля волна COVID-19 в России пойдет на спад. «Эта волна коронавируса более острая, то есть быстро поднимается и так же быстро опустится», — отметил он.

Напомним, эпидситуация в РФ ухудшилась из-за стремительного распространения штамма «омикрон», который активно вытесняет вариант «дельта». Медики уже не раз говорили, что «омикрон» более заразный, но менее патогенный.

Напомним, за минувшие сутки в Якутии выявлено 2 820 новых случаев коронавирусной инфекции. Днём ранее зафиксировано 2 623 заболевших COVID-19, из них в г. Якутск – 1945 случаев.