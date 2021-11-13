Когда защитники якутских лесов получат оплату?

— Что было самого лучшего в этом году? — спросил первого зампреда правительства Якутии корреспондент ЯСИА Николай БОРИСОВ на сегодняшней встрече с журналистами.

— Добровольцы. Участие населения в тушении лесных пожаров – волонтеры, добровольцы, частные лица, которые поддержали почин вещами и денежными средствами, — ответил Дмитрий САДОВНИКОВ.

При этом первый зампред правительства, курирующий чрезвычайные ситуации, отметил, что тушили пожары все же профессионалы – лесоохрана и МЧС. «Мирное» население, в основном, привлекалось на окарауливание и строительство минерализованных полос. Но без участия волонтеров было бы очень сложно, не хватало рук, сил, ресурсов.

Садовников высоко оценил помощь федерального центра, других регионов, Вооруженных сил России в тушении лесных пожаров Якутии. В целом, республика горит с 2016 года. Но в этом году пожары были особенно сильны.

О том, какие выводы сделаны из пожароопасного сезона – 2021, как готовится республика к следующему лету, Садовников рассказал отдельно.

В пример Дмитрий Дмитриевич поставил мобилизацию населения в Сунтарском улусе, где на защиту лесов вышли тысячи человек. Местные власти и районная прокуратура работали дружно, рука об руку.

Отметим, что такое было не везде. В некоторых районах силовые структуры возбуждали уголовные дела в отношении защитников лесов, ссылаясь на нарушения тех или иных нормативов.

— Депутат и руководитель Матвей ЕВСЕЕВ тоже был на тушении лесных пожаров. И он говорил, что его сунтарские земляки разговаривали с огнем лесных пожаров, договаривались с ним как с живым существом, имеющим свой интеллект, — отметил Садовников.

Первый зампред правительства напомнил, что в якутском фольклоре лесные пожары отождествляли с дьяволом, злыми силами из нижнего мира. В древности не было пожарных формирований, которые противостояли огню. А тайга горела во все времена. И случалось, что люди в этом огне теряли все свое имущество, и кое-как спасались сами.

При пожаре в Бясь-Кюеле, где огонь прорвался в поселок, очевидцы так же говорили, что стихия как будто обладала интеллектом. И хотя к поселку были стянуты внушительные силы, пожар безошибочно прорвался через единственную брешь, имевшуюся в защите. Это были сложные августовские дни, когда шквальный ветер подхватил огонь. Айсен НИКОЛАЕВ отстаивал с защитниками Бясь-Кюель в Горном улусе. Садовников же был направлен в Татту, где так же была труднейшая ситуация. Дмитрий Дмитриевич поставил в пример таттинцев, которые воспользовались водой из искусственного водоема. Это стало подсказкой, такие искусственные водоемы надо создавать при всех населенных пунктах в пожароопасной зоне.

Всего же огонь этим летом угрожал 46 населенным пунктам республики.

SakhaLife спросил, когда защитники якутских лесов получат оплату за свой труд. Дмитрий Садовников привел конкретные цифры.

Всего за сезон было привлечено 15 016 человек из числа местного населения. На сегодняшний день за участие в тушении лесных пожаров 10 614 гражданам произведена оплата в размере 235,14 млн. рублей.

4 402 физическим лицам оплата в размере 184,4 млн рублей будет проведена в первоочередном порядке при поступлении федеральных средств из резервного фонда правительства РФ. Проект распоряжения о выплате сейчас находится на согласовании в министерстве финансов РФ.