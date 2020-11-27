Когда заработает ледовая переправа Хатассы-Павловск

Основной фронт работ по устройству ледового автозимника через Лену близится к завершению. Не исключено, что движение по переправе будет открыто на следующей неделе.

Устройство автозимника через Лену ведется с двух сторон, на которых завершаются работы по подходам к переправе, пробивкой полос движения на фарватере реки с намораживанием льда мотопомпами и специальной установкой «Град».

Как отметил ведущий эксперт отдела эксплуатации ГКУ «Управтодор РС(Я)» Игорь Гарагуля, основной объем работ по обоим берегам фактически выполнен и перенесен на фарватер реки, где пока еще работает пешая бригада по пробивке торосов. Тем не менее, проезд автомобилей может быть обеспечен уже на следующей неделе с укреплением льда и последующим задействованием спецтехники на трассировке полос движения.

«Работы идут с отставанием от графика из-за погодных условий, но в скором времени движение для транспорта общей массой до 3 тонн постараемся открыть», — заявил главный инженер подрядной организации «Мехдорстрой» Станислав Евсеев.

Напомним, из-за теплой погоды сроки открытия ледового зимника Хатассы — Павловск были перенесены с 25 ноября на 7 декабря.



