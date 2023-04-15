Когда закроются ледовые переправы на реке Лене?



С 15 апреля будет запрещен проезд по ледовой переправе «Якутск — Нижний Бестях». 17 апреля закрываются ледовые переправы «Хатассы – Павловск» и «Кангалассы-Соттинцы».



Как сообщает @mintrans_sakha , в период межсезонья будут организованы пассажирские и грузовые перевозки с привлечением водного транспорта.



По маршруту «Нижний Бестях — Якутск» будут работать 30 судов «Хивус-10», 8 аэроботов «Тайфун» и 3 судна «Нептун-23». По маршруту «Кангалассы — Соттинцы» — 3 судна «Славир-6» и 1 аэробот «Тайфун». В период интенсивного ледохода будет производиться пересадка на аэроботы.



Также при ухудшении гидрологической ситуации будут привлекаться вертолеты «Полярных авиалиний» по маршруту«Маган — Нижний Бестях». Стоимость перелета составит 5 600 рублей.



Сроки могут быть скорректированы в зависимости от фактического состояния ледового покрова и погодных условий, сообщает тгк @YakutiaOpershtab