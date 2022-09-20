Когда закроют переправы на реках Якутии — Минтранс

Закрытие судоходной обстановки на реках Якутии начнется с 30 сентября, в соответствии с распоряжением Росморречфлота. Однако сроки могут быть скорректированы в зависимости от гидрологической обстановки на реках и погодных условий, сообщает тгк Минтранс Якутии. Обращаем внимание, что до устойчивого ледообразования перевозки через реку Лену по маршруту «Жатай-Техтюр» будут осуществляться с тяжелой баржой. Далее, грузовые перевозки будут осуществляться в сопровождении ледокола ПАО «ЛОРП».

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Якутии просит планировать свои поездки и принять меры по своевременному завозу грузов до завершения навигации 2022 года.

Сроки закрытия судоходной обстановки: — на р.Вилюй – 30 сентября, — на центральных реках — 10-22 октября, — на р.Алдан — 12 октября и — р.Лена на участке устье р.Алдан — Якутск — 16 октября, на участке Якутск – Синск –18 октября.

Паромная переправа на р.Лене между г.Якутск и п.Нижний Бестях планирует завершить работу ориентировочно 16-20 октября, переправы на р.Вилюй – 30 сентября – 3 октября, переправа «Мегино-Алдан – Кэскил» на р.Алдан — 14-16 октября в зависимости от погодных условий.