15.03.2022
19:22
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Якутск

Когда закроют ледовые переправы возле Якутска?

Закрытие ледовых переправ и автозимников вблизи города Якутска ожидается ориентировочно с 10-15 апреля, сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия).

С 1 апреля начнется поэтапное снижение грузоподъёмности ледовых переправ и автозимников федерального и регионального значения.

Ледовые переправы и автозимники центральных районов будут закрыты ориентировочно 10-15 апреля.

Проезд по ним будет запрещен для всех видов транспорта, в Арктических и северных районах закрытие ожидается 20-25 апреля.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия).
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