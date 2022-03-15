Когда закроют ледовые переправы возле Якутска?

Закрытие ледовых переправ и автозимников вблизи города Якутска ожидается ориентировочно с 10-15 апреля, сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия). С 1 апреля начнется поэтапное снижение грузоподъёмности ледовых переправ и автозимников федерального и регионального значения. Ледовые переправы и автозимники центральных районов будут закрыты ориентировочно 10-15 апреля. Проезд по ним будет запрещен для всех видов транспорта, в Арктических и северных районах закрытие ожидается 20-25 апреля.

Фото: пресс-службы Источник: Пресс-служба Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия).

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх