Когда выплатят якутянам за тушение лесных пожаров?

На очередном заседании комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, прошедшем 12 сентября в правительстве республики, вице-премьер Денис Белозеров поручил в кратчайшие сроки произвести выплаты участвовавшим в тушении лесных пожаров якутянам.

В ряде районов республики выплаты перед физическими лицами, принимавшими участие в тушении лесных пожаров, и по привлечению техники задерживаются из-за несвоевременного предоставления документов муниципалитетами. Наиболее остро вопрос стоит в Верхоянском, Ленском и Сунтарском районах.

На заседании отчитались исполнительные органы государственной власти. В режиме ВКС присоединились и представители муниципалитетов.

По информации министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства, на территории республики в этом году зарегистрировано 1834 лесных пожара. С начала пожароопасного сезона на их тушение задействовано 6059 человек и 512 единиц техники. В настоящее время в Якутии действует 15 лесных пожаров на общей площади 17 тыс. 50 га. Тушение пожаров было приостановлено решением КЧС, так как они не представляют угрозу населенным пунктам. Сегодня ожидается локализация двух пожаров, расположенных на территории Усть-Алданского и Чурапчинского районов. На площади 7,2 га ведутся работы по тушению – задействовано 32 работника лесопожарных формирований и две единицы техники.