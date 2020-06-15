Когда в Якутске возобновятся чемпионаты по футболу?

Европейский футбол постепенно начинает возобновляться и входит в прежнее русло. В предстоящие выходные возобновится и Российская футбольная премьер-лига. «А как же у нас в Якутии?», — задались вопросом в издании «Спорт Якутии». Когда наконец-таки будут доиграны оставшиеся матчи чемпионата города Якутска по мини-футболу, стартует ли регулярный чемпионат по большому футболу? Об этом и о другом «Спорт Якутии» попросил рассказать председателя Футбольного союза Якутска Алексея Адамова: «Мы все соскучились по нашей любимой игре, по футбольным выходным, по чемпионату, игрокам, командам. Пандемия коронавируса серьезно подкосила и наш спортивный календарь. В апреле мы должны были уже завершить зимние чемпионаты города по мини-футболу. В высшей и первой лигах чемпионаты были приостановлены на стадии игр плей-офф, а в других лигах оставались всего несколько туров до их завершения. Но все чемпионаты города сезона 2019/2020 будут доиграны осенью. Победители и призеры должны быть определены, это принципиально. Что же касается чемпионата города Якутска по большому футболу, то здесь у нас возникают определенные трудности. У нас чемпионат проводится в двух лигах, где в совокупности принимают участие порядка двадцати команд. Надо понимать и нельзя сравнивать нас с чемпионатами Англии, Испании, Германии, России. Там совсем другой уровень организации, во всех клубах есть высококвалифицированный медицинский персонал, который может обеспечивать команду необходимой защитой и проверкой от распространения инфекции. Есть действующее постановление главы республики Айсена Николаева о запрете спортивных и массовых мероприятий. И мы должны придерживаться общих правил. Пока Роспотребнадзор не снимет запрет, чемпионат не может начаться. Если до сентября ситуация не измениться к лучшему, то боюсь, турнир по большому футболу в этом году не состоится. Ну а если ограничения будут сняты к августу, у нас есть вариант проведения турнира в усеченном формате. Во всяком случае, такие схемы прорабатываются», — пояснил Алексей Адамов.

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