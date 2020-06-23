Когда в Якутске официально разрешат купаться

Купание официально запрещено, но с наступлением жарких дней сотни якутян устремились на городской пляж в 202 микрорайоне и другие водоемы.

Как сообщает Роспотребнадзор по Якутии, возобновление деятельности мест отдыха населения, в том числе пляжей, допускается на третьем этапе снятия ограничительных мероприятий.

Напомним, в данный момент в республике действует первый этап снятия ограничительных мероприятий. Пляжи официально закрыты, купание в них запрещено. Кроме того, использование водного объекта для рекреационных целей допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения и соответствии качества воды гигиеническим требованиям.

При возобновлении деятельности пляжей необходимо будет соблюдать социальное дистанцирование (не менее 1,5 м), все лежаки, кабинки для переодевания, скамейки и туалеты должны периодически подвергаться дезинфекции. Под запретом останется проведение массовых мероприятий.