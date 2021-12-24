Когда в Якутии потеплеет?

Низкие температуры на территории Якутии продержатся до конца недели, при этом к выходным возможно их небольшое повышение. Об этом сообщила ТАСС заместитель начальника Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Маршалик.

«Практически во всех районах республики ночная температура — в пределах минус 54-59 градусов. Дневная — с маленькой амплитудой, в градуса три-четыре, не больше. Такая температура продержится, в принципе, до конца недели», — сказала Маршалик. На территории республики господствует сибирский антициклон.

Она отметила, что к выходным возможно небольшое повышение температуры, на пять-семь градусов. «Сначала на западе республики, потом и в центральных районах», — уточнила эксперт. При этом ночная температура в центральных районах может стать ближе к норме и достигнуть минус 43-48 градусов.

В Якутске вечером в среду температура составляет 46-48 градусов мороза. В более чем 20 пунктах наблюдения Якутского гидрометцентра по региону зарегистрирована температура в 45 градусов мороза и ниже. В частности, в селе Оймякон, известном как полюс холода, фиксируется минус 55 градусов.