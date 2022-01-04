Когда у Быка холода сломается первый рог?

В республике скоро затрещат крещенские морозы, сообщает ИА YakutiaMedia. Как положено, после новогодних каникул в Якутии усиливаются морозы. В Якутии приход зимы олицетворяют с образом Быка холода. Бык выходит в октябре из Ледовитого океана на Срединный мир и с его приходом начинается зима. Считается, что с ростом его рогов крепчают морозы, а когда они ломаются, наоборот, морозы ослабевают.

Есть несколько версий, когда у Быка Зимы отваливается Первый рог. По самой распространенной из них первый рог ломается 31 января. С этого дня морозы должны потихоньку пойти на спад.

По версии доктора биологических наук, профессора Гавриила Угарова эволюция Быка зимы происходит следующим образом:

14 октября, Покров день — Бык холода выходит из Ледовитого океана на Срединный мир и наступает зима. У него еще нет рогов, но даже его дыхание приносит холод и мокрый снег.

8 ноября — У Быка вырастает Первый рог. Начинаются устойчивые зимние морозные дни.

21 ноября — Кончик рога заостряется. Морозы усиливаются.

21 декабря — Вырастает Второй рог. Начинаются знаменитые трескучие якутские морозы.

8 января — Заостряется кончик Второго рога. Мороз набирает полную силу, начинаются крещенские морозы.

31 января — Острие у обоих Рогов притупляется. Морозы слегка ослабевают.

12 февраля — У Быка ломается первый рог. Морозы заметно ослабевают.

24 февраля — У Быка ломается Второй рог и морозный период года заканчивается.

22 мая — полностью тают останки Рогов Быка. Холодное время года уже позади, у скота заканчивается стойловый период. Бык уплывает на Ледовитый океан отдыхать до следующей зимы. Наступает теплое Лето.

Даты трансформаций Быка условны — по сей день исследователи не могут прийти к единому мнению, что, впрочем, объясняется тем, что зима весьма неравномерно проявляет себя по всей Якутии.