Когда школьников переведут на дистанционный формат обучения?

Эпидемиологическая ситуация по COVID-19 сейчас относительно стабильна

В Якутии школьников могут перевести на дистанционный формат обучения, если в классе порог заболеваемости ОРВИ превысит 20 процентов. Об этом во время брифинга оперштаба в среду сообщила вице-премьер республики Ольга Балабкина, передаёт ЯСИА.

В целом, по ее словам, эпидемиологическая ситуация по COVID-19 сейчас относительно стабильна. На сегодня объекты образования работают в обычном режиме.

«Все учебные заведения в республике работают в обычном режиме. Перевод на дистанционный формат возможен, если в классе заболели 20 процентов учеников. Новый штамм, который сегодня циркулирует на территории региона, характеризуется более легким течением, схожим по признакам с ОРВИ. Сегодня рост заболевания идет я в районах, поэтому работа оперштабов направлена на обеспечение стабильной эпидемиологической ситуации», — отметила вице-премьер.

За последние сутки коронавирус диагностировали у 512 человек, 286 случаев приходится на Якутск. За день госпитализировано 22 пациента, это 4,3% от общего количества заболевших. У семи пациентов зафиксировано тяжелое течение. Все они не были вакцинированы.