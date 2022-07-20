Когда рассеется дым в Якутске — гидрометцентр

С 10 июля чрезвычайно высокий пятый класс пожароопасности установился и до сегодняшнего дня сохраняется в Томпонском районе. Высокий четвёртый класс пожароопасности леса сохраняется на севере Нюрбинского района, в Оймяконском и на востоке Алданского района. Об этом на брифинге оперштаба 20 июля сообщила заместитель начальника Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды — начальник гидрометцентра Татьяна Маршалик.

За прошедшие сутки в Вилюйском, Верхневилюйском, Алданском и Олекминском районах выпали дожди, небольшие осадки были на северо-востоке республики.

«По центральным районам республики установилась линия неустойчивости – циклон вышел с юго-запада. Сейчас фронт от этого циклона лежит по 120-му меридиану – через Олекминск, Вилюйск, далее через Кобяйский район на северо-восток. По этой территории идут кратковременные дожди, местами с грозами на фоне высоких температур от +27 до +32 градусов, на западе от +22 до +27 и немного прохладнее по северу — от +15 до +20 градусов», – сообщила начальник гидрометцентра республики.

По словам Маршалик, температура была бы намного выше, если бы не дым, пришедший на территорию республики, он не дает прогреваться воздуху. На юго-востоке была небольшая облачность, от которой над городом Якутском прошёл небольшой дождь.

Она отметила, что для рассеивания дыма необходима смена погоды, только смены направления ветра недостаточно. «Мы постепенно ждём смещения циклона на центральные районы. Возрастает вероятность дождей. К пятнице ведущий поток как раз должен смениться на юго-запад. Мы прогнозируем, что ситуация с задымлением постепенно улучшится», — резюмировала Татьяна Маршалик.