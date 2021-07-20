Когда пойдут единовременные выплаты школьникам

15 июля Пенсионный фонд России начал прием заявлений на единовременную выплату на детей школьного возраста от 6 до 18 лет.

В Республике Саха (Якутия) только за первый день приема заявлений через портал госуслуг было подано более 57 тысяч заявок от родителей. По данным на 20 июля принято порядка 81 тысячи заявлений на более 126 тысяч детей. Вынесено более 75 тысяч решений о выплате. Работа по обработке поступающих заявлений Отделением ПФР по Республике Саха (Якутия) продолжается.

Родителям, которые обращаются в клиентские службы ПФР лично, оказывается содействие в подаче заявлений через портал госуслуг. При необходимости производится регистрация на портале, подтверждение личности, удаление и восстановление доступа к учетной записи пользователя в ЕСИА. Напоминаем, что опекуны могут подать заявление на единовременную выплату школьникам только через клиентскую службу ПФР. Им тоже оказывается оперативное содействие в подаче заявления.

Обращаем внимание родителей, согласно Указу Президента РФ, первые выплаты начнутся с 16 августа.