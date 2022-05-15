Когда ожидается ледоход в Якутске – прогноз гидрологов

Гидрологическая обстановка на территории Якутии развивается в соответствии с прогнозом, критических уровней воды не зарегистрировано. На территории Якутии задействовано 4 оперативные группы регионального управления МЧС России, в составе 44 человек и 14 единиц техники.

Активная фаза ледохода на реке Лена проходит по территории Олекминского района, нижняя кромка наблюдается в районе н.п Солянка, уровень воды составляет 771 см, а верхняя у н.п. Мача, уровень воды составляет 508 см. Протяженность ледохода — 235 км, за сутки он продвинулся на 155 км. В соответствии с прогнозом Якутского управления гидрометеослужбы вскрытие реки на участке Табага – Якутск – Кангалассы г.Якутск ожидается 18-19 мая.

Река Нюя вышла в устье, на реке Олекма наблюдаются незначительные колебания уровней воды, на участке Джикимда – Куду – Кюель лед подняло, наблюдаются закраины, повышение уровней воды на 30-50 см за сутки. У гидропоста Токко наблюдаются подвижки льда, разводья, колебания уровня воды составляют 5-10 см за сутки. В ближайшие сутки – двое, на р. Чара у г/п Токко ожидается ледоход, а 15-16 мая ожидается вскрытие реки на участке Джикимда – Куду – Кюель.

В верхнем течении реки Витим, на территории Забайкальского края у н.п. Неляты наблюдается ледоход, а на участке Бодайбо-Мама Иркутской области, суточный рост составил 50-110 см, местами наблюдаются закраины, полыньи и вода на льду. Вскрытие реки на территории Якутии ожидается 15-18 мая.

На реке Алдан повышение уровней воды составило в верхнем течении от 5 до 10 см за сутки, в среднем и нижнем течении – от 15 до 45 см за сутки, местами отмечается вода на льду, закраины и потемнение льда. Вследствие выхода волны вскрытия с р. Мая (правый приток реки Алдан) у н.п. Усть–Мая в ближайшие сутки ожидается подвижка льда, вскрытие реки на участке Усть-Миль – Петропавловск – Эльдикан 15-17 мая.

На всем протяжении р. Амга у г/п Буяга в сроки, близкие к норме, наблюдается ледоход. Уровень воды составляет 330 см. У н.п. Амга уровень воды составляет 280 см, при критическом 924 см, наблюдаются подвижки льда и разводья. Прогноз вскрытия реки Амга: 15-16 мая ожидается вскрытие реки на участке Амга – Терють, что на 4-5 суток позже нормы.

На реке Вилюй 14 мая осуществилось вскрытие реки у н.п. Сунтар, уровень воды составляет 450 см при критическом 1330 см. В ближайшие сутки — двое ожидается продвижение ледохода по территории Сунтарского района.

На р. Яна наблюдается ледостав. На притоках (р. Сартанг и Дулгалах) Верхоянского района суточный подъем уровней воды составляет 5-20 см, наблюдаются закраины и вода на льду. Вскрытие реки у г/п Верхоянск ожидается 22 мая.

В результате плановых попусков Усть-Среднеканской ГЭС, у н.п. Среднекан Магаданской области наблюдается ледоход на реке Колыма. Расстояние до границы с Якутией — 490 км. На участке Зырянка – Среднеколымск наблюдается повышение уровней воды на 20-30 см за сутки. У н.п. Зырянка уровень воды составляет 196 см при критическом 850 см. В ближайшие сутки — двое ожидаются подвижки льда, вскрытие реки у г/п Зырянка ожидается 19 мая.

На реке Ясачная (левый приток реки Колыма) у гидропоста Нелемное Верхнеколымского района наблюдается повышение уровней воды на 60 см за сутки, в ближайшие сутки – двое здесь ожидается подвижка льда.

На остальных реках севера и северо- востока сохраняется зимний режим.

«За сутки проведен мониторинг паводковой обстановки и аэрофотосъемка над участками мест проведения превентивных работ. Оперативная группа «Лена» передислоцирована на территорию Олекминского района. Оперативная группа «Алдан» оказывает методическую помощь ЕДДС по организации сбору и обмену информацией, также проведены беседы с рыбаками. Несмотря на то, что специалисты были направлены по работе в период половодья, также проводится мониторинг термоточек Алданского, Усть – Майского, Томпонского, Усть-Алданского районов. Например в Амгинском районе спасатели региональной службы спасения приняли участие в тушении ландшафтного пожара. В целом обстановка на территории Якутии развивается в соответствии с прогнозами», — прокомментировал Павел Гарин, начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).