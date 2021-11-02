Когда откроют ледовые переправы и автозимники на трассах «Вилюй» и «Колыма»

Подведомственным Росавтодору ФКУ Упрдор «Вилюй» определены ориентировочные сроки открытия ледовых переправ и автозимников.Проезд автомобилей массой до 4 тонн через реку Вилюй на участках федеральной трассы А-331 «Вилюй» откроют:

— 660 км (с. Верхневилюйск) – с 24 ноября 2021 г.

— 807 км (с. Кюндядя) – с 24 ноября 2021 г.

— 956 км (с. Устье) – с 05 декабря 2021 г.

— 1049 км (с. Крестях) – с 10 декабря 2021 г.

Ледовые автозимники на федеральной трассе Р-504 «Колыма» планируется открыть:

— через реку Лена «Якутск-Нижний Бестях» – с 05 января 2022 года

— через реку Алдан «Хандыга — Мегино-Алдан» – с 24ноября 2021 года.

Исходя из погодных условий и фактического состояния ледовых переправ, сроки могут быть скорректированы.

В настоящее время дорожники приступили к подготовительным работам и по обустройству подходов к ледовым переправам.