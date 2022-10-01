01.10.2022
17:26
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Якутск

Когда откроют движение по проспекту Ленина в Якутске?

Корреспондент «Эхо столицы» прошла по проспекту Ленина и оценила, в каком состоянии сейчас ремонтные работы. Часть проспекта уже преображается, подробный репортаж читайте на сайте.

После завершения работ по укладке асфальтобетонного покрытия откроют сквозное движение на перекрестках для транспортных средств и пешеходов. По плану это произойдёт к 15 октября. Полностью движение по проспекту Ленина откроют в ноябре этого года, сообщает тгк @exostolicy

Фото: тгк @exostolicy
Источник: тгк @exostolicy

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