Когда откроют движение по проспекту Ленина в Якутске?

Корреспондент «Эхо столицы» прошла по проспекту Ленина и оценила, в каком состоянии сейчас ремонтные работы. Часть проспекта уже преображается, подробный репортаж читайте на сайте.

После завершения работ по укладке асфальтобетонного покрытия откроют сквозное движение на перекрестках для транспортных средств и пешеходов. По плану это произойдёт к 15 октября. Полностью движение по проспекту Ленина откроют в ноябре этого года, сообщает тгк @exostolicy